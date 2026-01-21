Novo Nordisk recule après une note pessimiste de Jefferies
Novo Nordisk (-2,83%, à 378,48 couronnes danoises) trébuche à la Bourse de Copenhague après une note de Jefferies qui a confirmé son avis à Sous-performance, assorti d'un objectif de cours de 270 couronnes danoises, soit un potentiel de baisse de 30,68% par rapport à la clôture de mardi.
Les analystes rappellent que lors d'une récente prise de parole le président-directeur général du laboratoire évoquait "une année difficile" pour l'exercice en cours, en raison notamment d'une pression sur les marchés internationaux.
Ils pensent également que de nouvelles révisions à la baisse des bénéfices sont à prévoir.
Dans des estimations précédentes, Jefferies précise avoir intégré la dynamique des prix aux Etats-Unis suite à l'accord avec l'administration américaine, l'arrivée des génériques du sémaglutide en Inde, en Chine et au Canada, mais que les inquiétudes du PDG de Novo Nordisk vont au-delà.
Tous ces éléments devraient exercer des pressions supplémentaires sur la marge brute.