Novo Nordisk relève certains objectifs financiers annuels

Novo Nordisk a dévoilé une forte hausse de ses revenus en publié au premier trimestre, mais ils sont en repli en données ajustées et à changes constants. Le groupe a également relevé certains de ses objectifs financiers annuels.

Sur les trois premiers mois de l'année, en publié, le chiffre d'affaires a bondi de 32%, à 96,823 milliards de couronnes danoises (environ 13 milliards d'euros), bénéficiant de l'impact positif d'une reprise de provision liée au programme de tarification des médicaments "340B" aux Etats-Unis. Il s'agit d'un dispositif créé en 1992 qui oblige les laboratoires à vendre certains médicaments à prix fortement réduits.



En ajusté, hors reprise de provision 340B et à taux de changes constants, le chiffre d'affaires est en repli de 4%, pénalisé par l'effet d'une baisse des prix réels, partiellement compensée par la croissance des volumes de GLP-1 dans toutes les zones géographiques. Dans le détail, les ventes du segment obésité ont progressé de 22%.



Parallèlement, le résultat opérationnel ajusté a reculé de 6% à taux de change constants, tandis que le résultat opérationnel publié a flambé de 65%, toujours à devises équivalentes, pour s'installer à 59,618 milliards de couronnes danoises, lui aussi soutenu par la reprise de provision relative au programme 340B.



En ce qui concerne le Wegovy (traitement contre l'obésité) en comprimé lancé le 5 janvier aux Etats-Unis, les prescriptions se sont élevées à 1,3 million d'unités au premier trimestre et à plus de 2 millions depuis le lancement. Novo Nordisk précise qu'il s'agit du plus fort lancement en volume jamais enregistré pour un GLP-1 outre-Atlantique.



Au niveau des perspectives, certaines prévisions ont été ajustées à la hausse en raison d'attentes accrues pour les ventes de produits GLP-1. Le chiffre d'affaires ajusté (hors provision 340B) est désormais attendu en baisse de -4 à -12% à change constants, contre de -5 à -13% précédemment. Quant au résultat opérationnel ajusté il est également attendu dans une fourchette allant de -4 à -12%, toujours à changes constants, contre de -5 à -13% auparavant.