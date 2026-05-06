Novo Nordisk relève certains objectifs financiers annuels
Novo Nordisk a dévoilé une forte hausse de ses revenus en publié au premier trimestre, mais ils sont en repli en données ajustées et à changes constants. Le groupe a également relevé certains de ses objectifs financiers annuels.
Sur les trois premiers mois de l'année, en publié, le chiffre d'affaires a bondi de 32%, à 96,823 milliards de couronnes danoises (environ 13 milliards d'euros), bénéficiant de l'impact positif d'une reprise de provision liée au programme de tarification des médicaments "340B" aux Etats-Unis. Il s'agit d'un dispositif créé en 1992 qui oblige les laboratoires à vendre certains médicaments à prix fortement réduits.
En ajusté, hors reprise de provision 340B et à taux de changes constants, le chiffre d'affaires est en repli de 4%, pénalisé par l'effet d'une baisse des prix réels, partiellement compensée par la croissance des volumes de GLP-1 dans toutes les zones géographiques. Dans le détail, les ventes du segment obésité ont progressé de 22%.
Parallèlement, le résultat opérationnel ajusté a reculé de 6% à taux de change constants, tandis que le résultat opérationnel publié a flambé de 65%, toujours à devises équivalentes, pour s'installer à 59,618 milliards de couronnes danoises, lui aussi soutenu par la reprise de provision relative au programme 340B.
En ce qui concerne le Wegovy (traitement contre l'obésité) en comprimé lancé le 5 janvier aux Etats-Unis, les prescriptions se sont élevées à 1,3 million d'unités au premier trimestre et à plus de 2 millions depuis le lancement. Novo Nordisk précise qu'il s'agit du plus fort lancement en volume jamais enregistré pour un GLP-1 outre-Atlantique.
Au niveau des perspectives, certaines prévisions ont été ajustées à la hausse en raison d'attentes accrues pour les ventes de produits GLP-1. Le chiffre d'affaires ajusté (hors provision 340B) est désormais attendu en baisse de -4 à -12% à change constants, contre de -5 à -13% précédemment. Quant au résultat opérationnel ajusté il est également attendu dans une fourchette allant de -4 à -12%, toujours à changes constants, contre de -5 à -13% auparavant.
Novo Nordisk A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de traitement du diabète et de l'obésité (93,7%) ;
- produits de traitement des maladies rares (6,3%) : destinés au traitement de l'hémophilie, des troubles sanguins, des troubles hormonaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Canada (21,4%), Etats-Unis (56%), Amérique latine-Moyen-Orient-Afrique (9,9%), Chine-Hong-Kong-Taiwan (6%), Asie-Pacifique (6,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.