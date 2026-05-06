Novo Nordisk relève légèrement ses objectifs et flambe, les analystes plus prudents

Novo Nordisk est particulièrement entouré à la Bourse de Copenhague (+7,13%, à 305,98 couronnes danoises), après la publication de ses comptes trimestriels et l'ajustement à la hausse de certains objectifs financiers annuels. Le titre devrait enchaîner une cinquième hausse consécutive après avoir déjà repris 11,88% au cours des quatre dernières séances.

Le laboratoire danois, célèbre pour ses traitements contre le diabète et l'obésité, a dévoilé un chiffre d'affaires en publié en hausse de 32%, à 96,823 milliards de couronnes danoises (environ 13 milliards d'euros), bénéficiant de l'impact positif d'une reprise de provision liée au programme de tarification des médicaments "340B" aux Etats-Unis. Il s'agit d'un dispositif créé en 1992 qui oblige les laboratoires à vendre certains médicaments à prix fortement réduits.



En ajusté, hors reprise de provision 340B et à taux de changes constants, le chiffre d'affaires est en repli de 4%, pénalisé par l'effet d'une baisse des prix réels, partiellement compensée par la croissance des volumes de GLP-1 dans toutes les zones géographiques. Dans le détail, les ventes du segment obésité ont progressé de 22%.



Parallèlement, le résultat opérationnel ajusté a reculé de 6% à taux de change constants, tandis que le résultat opérationnel publié a flambé de 65%, toujours à devises équivalentes, pour s'installer à 59,618 milliards de couronnes danoises, lui aussi soutenu par la reprise de provision relative au programme 340B.



Les analystes réagissent



Pour Jefferies, les ventes et bénéfices du premier trimestre sont supérieurs aux attentes et les analystes soulignent que les stocks du produit Wegovy ont dopé les résultats. La banque d'investissement américaine souligne également que la solide performance des GLP-1 (une classe de médicaments imitant une hormone qui joue un rôle clé dans la régulation du sucre dans le sang, dans la sensation de satiété, l'appétit et la digestion) a compensé un manque à gagner notable sur les insulines.



Jefferies souligne également que la marge brute a été légèrement plus faible, mais qu'elle a été compensée par des dépenses opérationnelles nettement réduites, ce qui a permis au résultat opérationnel ajusté de dépasser les attentes de 14%, tandis que le bénéfice par action dilué non ajusté bat le consensus de 9%.



Chez Oddo BHF, les analystes mettent l'accent sur le lancement robuste du produit oral contre l'obésité aux Etats-Unis et la bonne maîtrise des coûts. Pour revenir sur le lancement du Wegovy en comprimé le 5 janvier dernier outre-Atlantique, Novo Nordisk a indiqué que les prescriptions se sont élevées à 1,3 million d'unités au premier trimestre et à plus de 2 millions depuis le lancement. Le laboratoire précise qu'il s'agit du plus fort lancement en volume jamais enregistré pour un GLP-1 aux Etats-Unis.



Objectifs légèrement ajustés à la hausse



Au niveau des perspectives, certaines prévisions ont été ajustées à la hausse en raison d'attentes accrues pour les ventes de produits GLP-1. Le chiffre d'affaires ajusté (hors provision 340B) est désormais attendu en baisse de -4 à -12% à change constants, contre de -5 à -13% précédemment. Quand au résultat opérationnel ajusté il est également attendu dans une fourchette allant de -4 à -12%, toujours à changes constants, contre de -5 à -13% auparavant.



Jefferies a qualifié ce relèvement de prudent et rappelle que les estimations du consensus se situent déjà dans la fourchette haute des nouvelles prévisions, ce qui rend de nouveaux ajustements à la hausse peu probables.



Pour Oddo BHF, même constat, les analystes indiquent également que "le consensus se situe déjà dans la fourchette haute de ces objectifs".



Enfin, AlphaValue espérait "un relèvement d'objectifs d'une ampleur légèrement supérieure à celle annoncée".



Jefferies a maintenu sa recommandation à conserver sur le titre Novo Nordisk, avec une cible de cours de 270 couronnes danoises. De son côté, Oddo BHF vise 305 couronnes danoises, avec une recommandation à Neutre.