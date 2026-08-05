Le laboratoire pharmaceutique danois, spécialisé dans le traitement du diabète et des maladies de l'obésité, anticipe désormais, en 2026, une évolution comprise entre 0% et -6% à taux de change constants pour son chiffre d'affaires et son bénéfice d'exploitation ajusté, contre une prévision précédente comprise entre -4% et -12%.

Au titre du 2e trimestre 2026, Novo Nordisk dévoile un bénéfice d'exploitation ajusté de 33 389 MDKK (soit 4 467 MEUR au taux de change actuel) et un chiffre d'affaires de 78 488 MDKK (soit 10 500 MEUR), en croissance à taux de change constants de respectivement 11% et 7%.

"Le portefeuille de produits Wegovy reste un moteur clé de croissance pour Novo Nordisk en 2026", met en avant le CEO Mike Doustdar, soulignant notamment que sa pilule Wegovy a atteint, aux États-Unis, plus de 5 millions d'ordonnances depuis son lancement.

Le dirigeant souligne également une adoption précoce du produit sur les marchés hors des États-Unis, lancé aux Émirats arabes unis en juin et au Royaume-Uni en juillet, ainsi que le déploiement de Wegovy HD, lancé sur le marché américain en avril.