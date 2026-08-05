Novo Nordisk relève ses objectifs annuels grâce aux produits GLP-1
A l'occasion de sa publication trimestrielle, Novo Nordisk fait part d'un relèvement de ses objectifs pour l'ensemble de l'année en cours, une amélioration des perspectives motivée par des attentes accrues concernant les ventes de produits GLP-1 comme le Wegovy.
Le laboratoire pharmaceutique danois, spécialisé dans le traitement du diabète et des maladies de l'obésité, anticipe désormais, en 2026, une évolution comprise entre 0% et -6% à taux de change constants pour son chiffre d'affaires et son bénéfice d'exploitation ajusté, contre une prévision précédente comprise entre -4% et -12%.
Au titre du 2e trimestre 2026, Novo Nordisk dévoile un bénéfice d'exploitation ajusté de 33 389 MDKK (soit 4 467 MEUR au taux de change actuel) et un chiffre d'affaires de 78 488 MDKK (soit 10 500 MEUR), en croissance à taux de change constants de respectivement 11% et 7%.
"Le portefeuille de produits Wegovy reste un moteur clé de croissance pour Novo Nordisk en 2026", met en avant le CEO Mike Doustdar, soulignant notamment que sa pilule Wegovy a atteint, aux États-Unis, plus de 5 millions d'ordonnances depuis son lancement.
Le dirigeant souligne également une adoption précoce du produit sur les marchés hors des États-Unis, lancé aux Émirats arabes unis en juin et au Royaume-Uni en juillet, ainsi que le déploiement de Wegovy HD, lancé sur le marché américain en avril.
Novo Nordisk A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de traitement du diabète et de l'obésité (93,7%) ;
- produits de traitement des maladies rares (6,3%) : destinés au traitement de l'hémophilie, des troubles sanguins, des troubles hormonaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Canada (21,4%), Etats-Unis (56%), Amérique latine-Moyen-Orient-Afrique (9,9%), Chine-Hong-Kong-Taiwan (6%), Asie-Pacifique (6,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.