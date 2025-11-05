Novo Nordisk gagne 1% en début de séance à Copenhague, alors que le laboratoire pharmaceutique indique anticiper désormais une croissance de son profit opérationnel à taux de changes constants de 4 à 7% (et non plus de 4 à 10%).
De même, le spécialiste danois du traitement du diabète et des maladies de l'obésité prévoit maintenant une hausse de 8 à 11% de ses ventes annuelles (au lieu de 8 à 14% en fourchette cible précédente), toujours à TCC.
Sur les 9 premiers mois de 2025, il a vu son BPA augmenter de 4% à 16,99 couronnes danoises, avec un profit opérationnel de 95,9 MdsDKK et des revenus de 229,9 MdsDKK, en croissances respectives de 10% et 15% à TCC.
Il précise que son profit d'exploitation a été impacté par des coûts de restructuration exceptionnels d'environ 9 MdsDKK liés à sa transformation afin de réinvestir dans la croissance, sans lesquels il aurait augmenté de 21% à TCC.
Novo Nordisk A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de traitement du diabète et de l'obésité (93,6%) ;
- produits de traitement des maladies rares (6,4%) : destinés au traitement de l'hémophilie, des troubles sanguins, des troubles hormonaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (20,8%), Etats-Unis (57,6%), Amérique du Nord (3,7%), Chine (6,4%) et autres (11,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.