Novo Nordisk resserre en baisse ses objectifs annuels

Novo Nordisk gagne 1% en début de séance à Copenhague, alors que le laboratoire pharmaceutique indique anticiper désormais une croissance de son profit opérationnel à taux de changes constants de 4 à 7% (et non plus de 4 à 10%).



De même, le spécialiste danois du traitement du diabète et des maladies de l'obésité prévoit maintenant une hausse de 8 à 11% de ses ventes annuelles (au lieu de 8 à 14% en fourchette cible précédente), toujours à TCC.



Sur les 9 premiers mois de 2025, il a vu son BPA augmenter de 4% à 16,99 couronnes danoises, avec un profit opérationnel de 95,9 MdsDKK et des revenus de 229,9 MdsDKK, en croissances respectives de 10% et 15% à TCC.



Il précise que son profit d'exploitation a été impacté par des coûts de restructuration exceptionnels d'environ 9 MdsDKK liés à sa transformation afin de réinvestir dans la croissance, sans lesquels il aurait augmenté de 21% à TCC.