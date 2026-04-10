Novo Nordisk a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 31 mars, le seuil de 5% des droits de vote, puis le 1er avril, celui de 5% du capital d'Innate Pharma, au résultat de cessions d'actions sur le marché.
Le laboratoire pharmaceutique danois a précisé détenir, à la suite de ces franchissements, 4 636 451 actions Innate représentant autant de droits de vote, soit 4,95% du capital et 4,91% des droits de vote de la société de biotechnologies française.
Innate Pharma est une société de biotechnologies au stade clinique, spécialisée en immuno-oncologie et dédiée à l'amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire. Le large portefeuille d'anticorps d'Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class » aux stades clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important. Innate Pharma est pionnière dans la compréhension de la biologie des cellules NK et a développé son expertise dans le microenvironnement tumoral et les antigènes tumoraux, ainsi que dans l'ingénierie des anticorps. Son approche innovante lui a permis de construire un portefeuille propriétaire diversifié et de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S, Sanofi ainsi qu'un partenariat multi-produits avec la société AstraZeneca. Les revenus par source de revenus se répartissent comme suit :
- financements publics de dépenses de recherche (68,9%) ;
- revenus issus d'accords de collaboration et de licence (31%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2025, la société dispose d'un portefeuille de 8 produits en développement clinique dont 1 en phase III (Monalizumab pour le traitement des cancers), 3 en phase II (Lacutamab pour le traitement des lymphomes T cutanés, IPH5201 pour le traitement des cancers et IPH6101 pour le traitement des leucémies myéloïdes aiguës récidivantes ou réfractaires) et 5 en phase I (IPH4502 et IPH5301 pour le traitement des tumeurs solides, IPH6401 pour le traitement du myélome multiple et IPH6501 pour le traitement du lymphoma non hodgkinien).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.