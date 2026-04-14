Novo Nordisk annonce un partenariat stratégique avec OpenAI qui placera le groupe danois "à l'avant-garde de la transformation de l'IA dans le secteur de la santé" et l'aidera à "offrir plus rapidement de nouvelles options de traitement améliorées aux patients".
Le partenariat appliquera des capacités avancées en IA pour analyser des ensembles de données complexes, identifier des candidats médicaments prometteurs et réduire le temps nécessaire pour passer de la recherche au patient.
OpenAI aidera aussi Novo Nordisk à perfectionner sa main-d'oeuvre mondiale et à améliorer son efficacité dans la fabrication, la chaîne d'approvisionnement, la distribution et les opérations d'entreprise.
"Des programmes pilotes seront lancés dans la recherche et développement, la fabrication et les opérations commerciales, avec une intégration complète d'ici la fin de 2026", précise le laboratoire pharmaceutique.
Novo Nordisk ajoute que ce partenariat avec OpenAI a été structuré "avec une protection stricte des données, une gouvernance et une supervision humaine afin d'assurer une utilisation éthique et conforme".
Cette initiative s'appuie sur ses initiatives actuelles en IA, qui incluent une collaboration avec divers partenaires technologiques et organisations de recherche pour développer des capacités de premier ordre.
Novo Nordisk A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de traitement du diabète et de l'obésité (93,7%) ;
- produits de traitement des maladies rares (6,3%) : destinés au traitement de l'hémophilie, des troubles sanguins, des troubles hormonaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Canada (21,4%), Etats-Unis (56%), Amérique latine-Moyen-Orient-Afrique (9,9%), Chine-Hong-Kong-Taiwan (6%), Asie-Pacifique (6,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.