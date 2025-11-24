Novo Nordisk a annoncé lundi que l'ancienne version orale de son médicament à base de sémaglutide n'avait pas atteint son objectif principal lors d'essais cliniques avancés visant à évaluer son efficacité contre le déclin cognitif chez les patients atteints d'Alzheimer.

Ces résultats sont cruciaux pour le groupe danois, qui voit dans la maladie d'Alzheimer un marché potentiel majeur pour les traitements à base de GLP-1 comme le sémaglutide, après le succès commercial rencontré dans la prise en charge du diabète et de l'obésité. A ce jour, les options thérapeutiques pour les patients atteints d'Alzheimer restent limitées.

Le médicament testé, Rybelsus, est une version en comprimé actuellement autorisée uniquement dans le traitement du diabète de type 2. Il partage le même principe actif, le sémaglutide, que les blockbusters de Novo Nordisk, Ozempic et Wegovy.

Le titre s'est effondré de 10% à cette annonce, à 275 DKK.