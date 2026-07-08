Novo Nordisk s'intéresse à l'implant de Vivani Medical
Le géant danois de la pharmacie continue de verrouiller ses positions sur le marché porteur de l'obésité. La biotech américaine Vivani Medical, spécialisée dans les implants thérapeutiques à action ultra-prolongée, a annoncé la signature d'un accord stratégique avec Novo Nordisk pour évaluer son produit phare, le NPM-139.
Le NPM-139 est un implant de sémaglutide (la molécule active du blockbuster Wegovy) destiné à la gestion chronique du poids. Il s'appuie sur la technologie propriétaire de Vivani, baptisée NanoPortal.
Ce partenariat d'évaluation ne comporte aucune clause d'exclusivité, que ce soit sur le candidat-médicament NPM-139 ou sur la plateforme technologique NanoPortal.
Pour Vivani Medical, cet accord valide le potentiel de sa technologie de rupture. L'objectif est de transformer radicalement le mode d'administration des traitements GLP-1, aujourd'hui dominé par les injections hebdomadaires ou les comprimés quotidiens.
"Cet accord renforce notre confiance quant aux opportunités de marché pour nos implants GLP-1", a réagi Adam Mendelsohn, PDG de Vivani. "Le NPM-139 pourrait répondre aux besoins d'un segment croissant de patients qui préféreraient un traitement pratique administré une ou deux fois par an seulement, avec la sécurité de pouvoir retirer l'implant à tout moment si nécessaire".
Novo Nordisk A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de traitement du diabète et de l'obésité (93,7%) ;
- produits de traitement des maladies rares (6,3%) : destinés au traitement de l'hémophilie, des troubles sanguins, des troubles hormonaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Canada (21,4%), Etats-Unis (56%), Amérique latine-Moyen-Orient-Afrique (9,9%), Chine-Hong-Kong-Taiwan (6%), Asie-Pacifique (6,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.