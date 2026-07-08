Novo Nordisk s'intéresse à l'implant de Vivani Medical

Le géant danois de la pharmacie continue de verrouiller ses positions sur le marché porteur de l'obésité. La biotech américaine Vivani Medical, spécialisée dans les implants thérapeutiques à action ultra-prolongée, a annoncé la signature d'un accord stratégique avec Novo Nordisk pour évaluer son produit phare, le NPM-139.

Le NPM-139 est un implant de sémaglutide (la molécule active du blockbuster Wegovy) destiné à la gestion chronique du poids. Il s'appuie sur la technologie propriétaire de Vivani, baptisée NanoPortal.



Ce partenariat d'évaluation ne comporte aucune clause d'exclusivité, que ce soit sur le candidat-médicament NPM-139 ou sur la plateforme technologique NanoPortal.



Pour Vivani Medical, cet accord valide le potentiel de sa technologie de rupture. L'objectif est de transformer radicalement le mode d'administration des traitements GLP-1, aujourd'hui dominé par les injections hebdomadaires ou les comprimés quotidiens.



"Cet accord renforce notre confiance quant aux opportunités de marché pour nos implants GLP-1", a réagi Adam Mendelsohn, PDG de Vivani. "Le NPM-139 pourrait répondre aux besoins d'un segment croissant de patients qui préféreraient un traitement pratique administré une ou deux fois par an seulement, avec la sécurité de pouvoir retirer l'implant à tout moment si nécessaire".