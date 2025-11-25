Novo Nordisk tente de rebondir, deux brokers livrent leur analyse

Affichant un repli de plus de 50% depuis le début de l'année, Novo Nordisk tente de rebondir aujourd'hui et grimpe de près de 5% à Copenhague après que ce matin, AlphaValue a confirmé son conseil "accumuler" sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 590 DKK à 561 DDK.



Alors que le titre s'est replié de près de 9% au cours des deux dernières séances, l'analyste rapporte que "le marché a frappé l'action bien au-delà de ce qui aurait été justifié" au cours des derniers mois. Le titre affiche en effet un repli de 15% en un mois et de près de 37% sur six mois.



Selon le bureau d'études, les pressions tarifaires persistantes et la concurrence accrue ont conduit à une révision des prévisions bénéficiaires, la note mentionnant des "pressions sur les prix et une concurrence intense" qui pèsent sur les hypothèses de croissance des ventes et de l'EBITDA.



Abhishek Raval, chargé du dossier chez AlphaValue, rapportait hier que le sémaglutide (molécule clé des médicaments phares contre le surpoids et le diabète, Wegovy/Ozempic) n'avait pas réussi à ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer lors d'un essai clinique de phase avancée.



"Sachant que seulement deux nouveaux traitements contre la maladie d'Alzheimer ont été approuvés par la FDA américaine pour des millions de patients aux États-Unis, une victoire dans ce cas aurait pu redonner confiance à Novo. Cela dit, les déclarations de la direction de Novo laissaient déjà présager une faible probabilité de succès dans ce domaine, comparant les résultats de phase avancée du sémaglutide dans la maladie d'Alzheimer à un pari risqué", indiquait-il.



"En considérant un chiffre d'affaires potentiel de 3 à 4 milliards de dollars pour le sémaglutide dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, et en appliquant un ratio valeur d'entreprise/chiffre d'affaires de 6 avec une probabilité de succès de 30 % (contre environ 50% en moyenne pour l'ensemble des domaines thérapeutiques), le manque à gagner pourrait représenter 3 à 4% de la capitalisation boursière", ajoutait-il en estimant que désormais "les marchés sont peut-être devenus trop sensibles à toute information concernant Novo Nordisk".



De son côté, Oddo BHF confirme son conseil "neutre" sur le titre, assorti d'un objectif de cours abaissé de 400 DKK à 350 DKK.



L'analyste pointe lui aussi l'échec des études de phase 3 (EVOKE et EVOKE+) dans l'Alzheimer, où semaglutide n'a pas atteint le critère primaire même si le groupe mentionne des "signaux d'amélioration" sur les biomarqueurs.



Tout en estimant que la réaction de marché relève surtout d'un effet d'annonce, le bureau d'études revoit ses attentes de croissance et de marge à la suite des récents accords sur la baisse des prix aux États-Unis. Oddo BHF anticipe désormais une croissance moyenne des ventes de 5,3% sur 2025-29 (vs 6,8%) et une marge d'EBIT à 41,3% (vs 42,6%).



D'après la note, ces ajustements conduisent à un taux de croissance moyen annuel 2025/29 du BPA ramené à 8,2%.