Novo Nordisk va présenter ses avancées dans les traitements anti obésité

Novo Nordisk annonce la présentation de 23 communications scientifiques à l'occasion du congrès ObesityWeek, qui se tiendra du 4 au 7 novembre à Atlanta (États-Unis), portant sur le sémaglutide oral 25 mg, le CagriSema et d'autres candidats de son portefeuille contre l'obésité.



Les études OASIS 4, STEP, REDEFINE et STEP UP apporteront de nouvelles données sur l'efficacité pondérale et les bénéfices cardio-métaboliques du sémaglutide, ainsi que sur le potentiel du CagriSema à réduire les risques cardiovasculaires et à améliorer la composition corporelle.



Martin Holst Lange, directeur scientifique et vice-président exécutif R&D, souligne que ces résultats 'renforcent l'efficacité du sémaglutide et l'intérêt croissant pour les formes orales et leurs schémas posologiques'.



Le sémaglutide oral 25 mg (future forme de Wegovy), le sémaglutide 7,2 mg et le CagriSema restent à ce jour non autorisés aux États-Unis et en Europe.