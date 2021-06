now.gg lance le cloud mobile. Et apporte les jeux vidéo à un nouveau milliard d'utilisateurs

PALO ALTO, Californie, 04 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société spécialisée dans le cloud mobile now.gg a lancé aujourd'hui une plateforme de cloud mobile pour les développeurs de jeux. La plateforme en tant que service (PaaS) de cloud mobile de now.gg modifie radicalement la portée, le potentiel et le modèle commercial pour les développeurs de jeux en apportant une solution pour l'accessibilité, la capacité de partage et la monétisation. Déjà adopté par des développeurs de jeux de premier plan tels que Perfect World, PerBlue et Lilith Games, le cloud mobile de now.gg vise à révolutionner la façon dont les développeurs de jeux mobiles peuvent atteindre de nouveaux utilisateurs dans le monde entier.



Via le cloud mobile now.gg, les développeurs de jeux peuvent pour la toute première fois fournir les mêmes graphismes et jeux interactifs haute performance quels que soient les appareils, les systèmes d'exploitation ou les contraintes régionales. Leurs communautés de jeux peuvent jouer à des jeux sur n'importe quel appareil mobile ou système d'exploitation, partager des jeux instantanément sur les canaux sociaux qu'elles utilisent déjà, et effectuer des achats « in-game » (« dans le jeu ») via les canaux de paiement dont elles disposent déjà.

Aujourd'hui, près de 40 % des téléphones portables ne peuvent pas s'adapter au Power Gaming et 60 % des smartphones du marché mondial sont des appareils d'entrée de gamme ou de gamme intermédiaire qui ne peuvent pas gérer des jeux nécessitant un calcul, un stockage et des performances importants. En supprimant les frictions précédemment associées aux jeux mobiles, il est désormais possible d'apporter les jeux vidéo à un milliard de nouveaux utilisateurs.

En plus d'entraîner la prochaine vague de joueurs vers le mobile, now.gg permet de partager les jeux instantanément en cliquant sur un lien. Les joueurs n'ont plus besoin de recourir à de pesants téléchargements et installations, il leur suffit de quelques clics pour partager et accéder aux jeux immédiatement. En cliquant sur un lien, ils peuvent jouer sans attendre et réaliser des achats « in-app » (« au sein de l'application »). Aucun téléchargement ou installation n'est nécessaire jusqu'à ce qu'ils soient prêts à s'engager. Ils peuvent même jouer sur des applications tierces telles que Discord et Snapchat sans quitter la plateforme. Avec 1,3 million de nouveaux utilisateurs rejoignant les réseaux sociaux chaque jour, les développeurs de jeux peuvent toucher un nouveau milliard de joueurs mobiles à mesure que ceux-ci reçoivent et partagent leurs jeux préférés via leurs canaux sociaux.

Les développeurs de jeux peuvent monétiser leurs nouveaux utilisateurs avec le cloud mobile sans dépendre des cartes de crédit. 45 % de tous les achats en ligne sont effectués via des portefeuilles numériques et ce montant devrait passer à 51 % d'ici 2024. La société now.gg offre aux joueurs la liberté de payer via les canaux de paiement numériques dont ils disposent déjà sur le cloud, comme les portefeuilles numériques, les crypto-monnaies ou les recharges de jeux. Les développeurs de jeux pourront ainsi attirer beaucoup plus de nouveaux utilisateurs et augmenter leurs marges.

Grâce au déploiement dans le cloud des processeurs de serveurs Arm®, now.gg offre aux utilisateurs et développeurs une nouvelle expérience de jeu captivante, qui n'était pas possible jusqu'à présent. En servant des jeux Android ou IOS en natif Arm à partir d'instances alimentées par AWS Graviton2, les éditeurs évitent les problèmes d'incompatibilité d'architecture, ce qui se traduit par une expérience fluide de bout en bout pour les développeurs. De telles instances fournissent une performance 40 % meilleure par dollar par rapport aux instances comparables x86 de la génération actuelle, ce qui peut à la fois réduire les coûts d'hébergement pour les développeurs et leur permettre de servir plus de clients par instance.

« now.gg permet aux développeurs de jeux mobiles de séduire un large éventail de nouveaux utilisateurs qui, autrement, auraient été limités par les spécifications des appareils et des boutiques d'applications », a déclaré Rosen Sharma, PDG de now.gg. « Le cloud mobile démocratise l'accès aux jeux mobiles en supprimant les frictions et les exigences en matière d'appareil pour profiter d'un nouveau jeu. Cela ouvre la voie à une multitude de possibilités sans précédent pour les développeurs de jeux, en vue de toucher un nouveau milliard de joueurs mobiles. La prochaine génération de jeux mobiles est arrivée. »

now.gg est alimentée par sa pile Android distribuée exclusive sur serveurs Arm, appelée nowCloud OS. nowCloud OS permet aux développeurs de jeux d'activer facilement leurs applications Android existantes pour le cloud et de créer de futures applications cloud natives. now.gg s'adapte ainsi aux caractéristiques du point de terminaison, de la bande passante et des contraintes de latence, et optimise la rentabilité du cloud. Il suffit aux développeurs du monde entier d'héberger leurs jeux sur le cloud now.gg et de publier le lien correspondant sur leur site Web pour offrir un accès mondial à ces jeux.

« now.gg a construit une plateforme qui s'appuie sur l'envergure mondiale d'AWS pour fournir un modèle commercial précieux aux développeurs de jeux du monde entier. Nous considérons cela comme l'un des cas d'utilisation les plus passionnants de nos serveurs ARM sur Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) », a déclaré Johan Broman, d'EMEA Gaming Solutions, AWS. « En tirant parti du cloud mobile de now.gg et des instances d'AWS Graviton2, les développeurs de jeux peuvent exécuter des jeux mobiles de manière native, encoder les rendus de graphismes et diffuser les jeux directement sur un appareil mobile. Ils sont ainsi en mesure de fournir une expérience de jeu cohérente pour l'ensemble des appareils mobiles et un processus beaucoup plus agréable et fluide pour les joueurs. »

« Les centres de données qui comportent des serveurs alimentés par des processeurs Arm contribuent à éliminer les problèmes de compatibilité pour les développeurs de cloud mobile, en rendant les applications pour smartphone facilement disponibles dans le cloud », a déclaré Eddie Ramirez, directeur principal du marketing, dans le secteur d'activité de l'infrastructure chez Arm. « Grâce à notre collaboration avec now.gg, nous contribuons à ouvrir cette nouvelle ère des jeux hébergés dans le cloud en vue d'offrir une expérience riche, tout en générant des flux de revenus plus efficaces pour les développeurs et les fournisseurs de cloud. »

« L'un des plus grands défis auxquels les développeurs de jeux sont confrontés consiste à plaire à leur communauté existante, étendre leur portée et offrir une excellente expérience. now.gg révolutionne le jeu grâce à une solution unique pour l'acquisition d'utilisateurs, le partage des jeux et la monétisation. Quel que soit l'appareil ou le lieu, les joueurs peuvent désormais accéder instantanément à n'importe quel jeu et vivre une expérience de jeu sans friction, ce qui est un concept entièrement nouveau et passionnant. Dans notre pilote intégrant cette technologie, nous avons constaté une hausse significative de l'acquisition et de la rétention », a souligné Bai Xue, producteur chez Perfect World, un développeur de jeux de premier plan connu pour ses jeux populaires tels que Perfect World Mobile.

Le cloud mobile now.gg est disponible immédiatement. Pour tout complément d'informations, rendez-vous sur https://now.gg

À propos de now.gg :

now.gg est la société de cloud mobile qui change l'expérience de jeu pour les développeurs et les consommateurs de jeux. Avec la première plateforme mobile mondiale en tant que service pour les développeurs de jeux, now.gg permet aux communautés de joueurs de jouer sur n'importe quel appareil ou système d'exploitation, de partager des jeux instantanément sur leurs canaux sociaux et de payer « in-game » via les canaux de paiement dont ils disposent déjà. En les affranchissant des contraintes géographiques, d'appareil ou d'attribution, now.gg permet aux développeurs de jeux de toucher le monde des consommateurs et ouvre la porte à des flux de revenus entièrement nouveaux.

Basée dans la Silicon Valley, now.gg a la même société mère que game.tv, la plateforme e-sports mobile numéro 1 au monde, et BlueStacks, la plus grande plateforme de jeux Android sur PC. Des développeurs de tout premier plan utilisent now.gg pour passionner le monde avec leurs jeux. Pour tout complément d'information, veuillez vous reporter à now.gg.

