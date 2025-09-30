NRJ Group annonce avoir finalisé ce jour la cession de la chaîne Chérie 25 (sociétés Chérie HD et STL) à RMC-BFM, filiale du Groupe CMA Media.

Le groupe indique que l'impact de cette cession sur son Résultat net part du Groupe 2025 ne pourra être définitivement déterminé que lors de la clôture de cet exercice.

NRJ Group s'attend néanmoins à ce que la cession génère un impact positif de l'ordre de 60 millions d'euros sur son Résultat net part du Groupe 2025.