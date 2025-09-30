NRJ GROUP figure parmi les principaux groupes de média privés français exerçant les métiers d'éditeur, de producteur, de diffuseur tout en assurant la commercialisation de ses propres espaces média. En France, le groupe occupe une place de leader sur le marché privé de la radio grâce à ses 4 marques (NRJ, CHERIE FM, NOSTALGIE et RIRE & CHANSONS) ; est un acteur significatif du marché de la télévision qui opère et développe une chaîne nationale gratuite (CHERIE 25) et une chaîne payante (NRJ HITS, 1ère chaîne musicale du câble-satellite-ADSL) ; et est le 2ème opérateur du marché français de la diffusion, à travers sa filiale TowerCast. S'appuyant sur la force de ses marques, son expertise marketing et sa puissance commerciale, le groupe a également développé au cours de ces dernières années un écosystème digital qui lui permet de suivre et d'anticiper l'évolution de la consommation des médias sur les nouveaux supports en prolongement de son territoire de marques initial : sites web, applications mobiles et vocales, multi-channel network et près de 250 radios digitales. NRJ GROUP est aujourd'hui le 1er groupe privé de radios digitales en France. Cette présence digitale permet aux régies publicitaires du groupe de proposer une offre élargie à leurs clients avec un ciblage publicitaire affiné. A l'international, le groupe est implanté dans 16 autres pays, soit par le biais d'implantations directes, soit via des partenariats ou des contrats de licence de marque principalement NRJ/ENERGY, première marque radio internationale, et/ou NOSTALGIE/NOSTALGI/RADIO NOSTALGIA.