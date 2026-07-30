Le résultat opérationnel courant est ressorti à 3,2 millions d'euros, contre 8,9 millions un an plus tôt, pénalisé par la baisse des revenus du pôle Médias et par d'importants investissements consacrés à la promotion des marques du groupe.
En revanche, le résultat net part du groupe progresse à 6,3 millions, contre 4,5 millions un an auparavant.
Le pôle Médias a vu son chiffre d'affaires reculer de 5,4%, tandis que le pôle Diffusion a poursuivi sa progression, avec une hausse de 1,7% de son chiffre d'affaires et de 13% de son résultat opérationnel courant.
Au cours du semestre, NRJ Group a engagé plusieurs évolutions destinées à préparer la rentrée 2026, avec notamment une refonte des grilles de programmes, le développement de nouveaux contenus audio et vidéo et un renforcement des synergies entre la radio et le digital.
Le groupe affiche par ailleurs une situation financière solide, avec un excédent net de trésorerie de 373,2 millions d'euros au 30 juin.
Pour la suite de l'exercice, NRJ Group indique que ses perspectives demeurent inchangées, tout en soulignant que la visibilité sur le marché publicitaire reste limitée. Les nouvelles offres radio et digitales déployées à partir de septembre doivent contribuer à renforcer les audiences et soutenir progressivement la monétisation. En Suède, le passage à un réseau de licences régionales devrait avoir un impact limité sur l'activité.
NRJ GROUP figure parmi les principaux groupes de médias privés français intégrant les métiers d'éditeur, de producteur, de diffuseur et de régie publicitaire.
En France, le Groupe occupe une position de leader sur le marché privé de la radio nationale, locale et de l'audio grâce à ses 4 marques puissantes et complémentaires (NRJ, CHERIE FM, NOSTALGIE et RIRE & CHANSONS), qui proposent une offre éditoriale centrée sur la musique et le divertissement. NRJ GROUP est également le 1er groupe privé de radios digitales. S'appuyant sur la force de ses marques, le groupe a développé un écosystème digital comprenant une multiplicité de contenus (flux live digital, près de 270 radios digitales thématisées, podcasts natifs et replay), accessibles via une diversité de supports (sites web, applications mobiles, enceintes à commande vocale, plateformes tiers) pour optimiser les possibilités d'accès à ses contenus. Le Groupe commercialise les contenus dont il est éditeur mais se positionne également comme un agrégateur de contenus externes. Cette approche permet au groupe de proposer aux annonceurs, sur le marché de l'audio digital, une offre puissante et contextuelle, dans un environnement de communication sécurisé.
A l'international, le groupe est présent dans 13 autres pays, par le biais d'implantations directes, de partenariats ou de licences de marque, principalement avec NRJ, première marque radio internationale, et NOSTALGIE.
Le Groupe est également le 2e opérateur du marché français de la diffusion hertzienne, à travers sa filiale TowerCast, qui assure la diffusion de radios en FM et en DAB+, et de télévisions en TNT, grâce à son réseau dense d'infrastructures, son expertise technologique et sa connaissance des territoires.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.