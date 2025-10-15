La société britannique Nscale, spécialiste de l’infrastructure cloud pour l’intelligence artificielle, prépare une entrée en Bourse après avoir conclu un accord majeur de 14 milliards de dollars avec Microsoft. Ce partenariat, annoncé mercredi, prévoit la fourniture d’environ 200 000 GPU NVIDIA GB300, dont 75 000 destinés à des projets déjà en cours au Royaume-Uni et en Norvège. Selon des estimations de CNBC, la valeur cumulée des contrats entre les deux entreprises atteindrait près de 23 milliards de dollars, un chiffre que Nscale n’a pas confirmé.

Basée à Londres et fondée en 2018, Nscale connaît une croissance rapide portée par la demande mondiale d’infrastructures capables de soutenir les applications d’intelligence artificielle. Son PDG, Josh Payne, a indiqué que la société visait une introduction sur les marchés publics "vers la fin de l’année prochaine", sans préciser la place boursière envisagée.

L’annonce du partenariat intervient après une levée de fonds de 433 millions de dollars, faisant suite à une série B record de 1,1 milliard de dollars, soutenue par Dell, NVIDIA, Nokia et le gestionnaire d’actifs Blue Owl. Alors que certains observateurs s’inquiètent d’une possible surchauffe du secteur de l’IA, Nscale poursuit son expansion et maintient un dialogue constant avec les investisseurs en vue de nouvelles opportunités de financement.