La société britannique Nscale, spécialiste de l’infrastructure cloud pour l’intelligence artificielle, prépare une entrée en Bourse après avoir conclu un accord majeur de 14 milliards de dollars avec Microsoft. Ce partenariat, annoncé mercredi, prévoit la fourniture d’environ 200 000 GPU NVIDIA GB300, dont 75 000 destinés à des projets déjà en cours au Royaume-Uni et en Norvège. Selon des estimations de CNBC, la valeur cumulée des contrats entre les deux entreprises atteindrait près de 23 milliards de dollars, un chiffre que Nscale n’a pas confirmé.
Basée à Londres et fondée en 2018, Nscale connaît une croissance rapide portée par la demande mondiale d’infrastructures capables de soutenir les applications d’intelligence artificielle. Son PDG, Josh Payne, a indiqué que la société visait une introduction sur les marchés publics "vers la fin de l’année prochaine", sans préciser la place boursière envisagée.
L’annonce du partenariat intervient après une levée de fonds de 433 millions de dollars, faisant suite à une série B record de 1,1 milliard de dollars, soutenue par Dell, NVIDIA, Nokia et le gestionnaire d’actifs Blue Owl. Alors que certains observateurs s’inquiètent d’une possible surchauffe du secteur de l’IA, Nscale poursuit son expansion et maintient un dialogue constant avec les investisseurs en vue de nouvelles opportunités de financement.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
