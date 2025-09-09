La seconde banque australienne par ses actifs - mais quatrième par sa capitalisation boursière - annonçait aujourd'hui un nouveau round de licenciements qui concerne 8% de son personnel.

Arrivé en mai pour revitaliser le groupe, transfuge de HSBC où il fut pendant longtemps pressenti pour succéder à Noel Quinn - avant de perdre la course face à Georges Elhedery - Nuno Matos ne fait pour l'instant ni dans le détail ni dans la dentelle.

Ses coupes à la serpe lui valent de solides inimitiés de la part des syndicats, mais elles étaient rendues plus que nécessaires par l'intégration de Suncorp - la cinquième banque du pays, rachetée l'an dernier par ANZ pour cinq milliards de dollars australiens.

Matos et le conseil d'administration ont par ailleurs fort à faire pour redorer le blason d'une institution dont l'image a été sérieusement ternie par une longue série de scandales, dont, entre autres, une fraude à la manipulation des marchés obligataires.

Sur son marché domestique, ANZ a perdu du terrain face à sa grande rivale Commonwealth Bank. Cette dernière, de même que Westpac et National Australia Bank, ont encore davantage augmenté leur exposition au secteur de l'immobilier résidentiel ; tandis qu'ANZ, au contraire, a cherché à diversifier davantage son portefeuille d'activités.

Rationnelle en théorie, cette stratégie n'a pour l'instant pas payé les dividendes escomptés en pratique. Une contraction du marché immobilier australien - toujours en insolente situation de bulle - pourrait bien sûr changer la donne. Sans épargner ANZ toutefois, qui reste exposée aux prêts hypothécaires résidentiels à hauteur de 40% de son portefeuille d'actifs à risque.

Entre 2012 et 2022, la politique monétaire "accommodante" de taux bas a largement privé le groupe de croissance, en même temps qu’elle lui valait une lente érosion de sa rentabilité. Dans ce contexte, il est notable que ANZ soit bien parvenu à maîtriser ses coûts, et ainsi assurer la stabilité de son dividende.

Cette relative bonne tenue - ainsi que les espoirs placés dans sa franchise internationale, parfaitement bien redressée après la cession des activités de banque de détail à DBS en 2016 - lui ont permis de défendre une valorisation moyenne de x1,2 ses capitaux propres - là où les banques européennes languissaient en territoire négatif - et un rendement sur dividende sanctuarisé entre 5% et 6%.

En revanche, depuis 2022, la remontée des taux n'a que faiblement bénéficié à la marge d'intérêt nette car, au contraire des banques européennes, il a tout de suite fallu la répercuter sur la rémunération des dépôts pour ne pas perdre de parts de marché. En conséquence, le profit n'a pas augmenté dans les proportions espérées.

Dans le registre du positif, les résultats du premier semestre de l'année 2025 indiquent un retour de la rentabilité des capitaux propres à deux chiffres. La légère croissance des revenus est pour sa part intégralement liée à l'acquisition de Suncorp, dans un contexte de marge d'intérêt nette à nouveau sous pression suite à l’assouplissement de politique monétaire décidé par la banque centrale australienne.

Zonebourse attire par ailleurs l'attention des investisseurs sur des niveaux de provisions et des taux de crédits non-performants qui historiquement n'ont jamais été aussi bas chez ANZ. Pas sûr que cette manne providentielle résisterait à un ralentissement de l'économie nationale, même si, il faut le dire, cette dernière continue à ce stade d'afficher une admirable résilience.