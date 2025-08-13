Le spécialiste irlandais de la nutrition a offert au marché une publication solide et d'excellentes perspectives pour l'exercice en cours. L'action a bondi de près de 15 % après l'annonce. Le trou d'air du début d'année est effacé.

Glanbia est coté à Dublin et à Londres. L’entreprise produit et commercialise des solutions de nutrition sportive et pour le grand public ainsi que des ingrédients nutritionnels pour l’industrie agroalimentaire. Glanbia est présent dans plus de 100 pays mais génère l’essentiel de ses revenus aux États-Unis.

Le groupe s’articule autour de trois pôles d’activité. Performance Nutrition réunit des marques phares de la nutrition sportive comme Optimum Nutrition, SlimFast ou Isopure, qui proposent poudres, barres, boissons et compléments. Health & Nutrition s’adresse à l’industrie agroalimentaire, aux boissons, à la nutrition infantile et au bien-être, avec une offre à forte valeur ajoutée : prémix, protéines laitières ou végétales, micronutriments, ingrédients bioactifs… Enfin, Dairy Nutrition couvre la production de fromage aux États-Unis (souvent en partenariat avec des coopératives laitières) et la valorisation des coproduits, notamment le lactosérum, utilisé dans de nombreuses applications nutritionnelles.

En février dernier, Glanbia lançait un avertissement sur ses résultats qui avait envoyé le titre à son plus bas niveau depuis deux ans. Mais depuis le point bas du printemps, le titre a gagné près de 47 %.

En toile de fond, un discours optimiste de la direction depuis la présentation des chiffres du premier trimestre fin avril. Elle a maintenu une trajectoire de redressement crédible, appuyée sur la réduction des coûts, la priorité donnée aux segments à forte marge et l’élargissement de la présence hors du marché américain. Car les investisseurs ont été inquiets des droits de douane. Glanbia réalise en effet près des trois quarts de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis. Mais la direction se veut rassurante : elle juge possible de répercuter d’éventuelles hausses de prix sur ses clients sans freiner la demande, et estime que l’effet resterait maîtrisable. Enfin, le premier semestre (chiffres du T1 fin avril et ceux du T2 présentés hier) est très rassurant.

Sur les six premiers mois de l’année, Glanbia a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard de dollars grâce à la bonne dynamique des divisions Health & Nutrition et Dairy Nutrition. Les profits reculent à cause d’un effet de base défavorable et des coûts de matières premières toujours élevés, en particulier pour le lactosérum qui est à la base de la fabrication d’aliments protéinés pour sportifs.

Bien confiant par la publication de ces chiffres, la direction anticipe désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 1,30 et 1,33 dollar contre une fourchette précédente de 1,24 à 1,30 dollar. La marge d’EBITDA de la division Health & Nutrition est également relevée à 18-19% (contre 17-18% auparavant). Le niveau attendu de la croissance organique est aussi satisfaisant.

Pour soutenir cette dynamique, Glanbia finalise l’acquisition de Sweetmix, société brésilienne spécialisée dans les prémix nutritionnels et a conclu un accord pour céder Body & Fit, son activité e-commerce dans le Benelux. D’autre part, le projet de céder la marque SlimFast a été annoncé mais n’a pas encore trouvé acquéreur. Cette dernière avait été achetée il y a sept ans pour 350 millions de dollars. Tout cela va dans le sens de la réorientation du portefeuille vers les produits à plus forte valeur ajoutée.

Le tableau d’ensemble reste favorable, ce qui n’est pas un mince exploit dans un secteur agroalimentaire chahuté ces dernières années. Glanbia surfe sur des tendances particulièrement porteuses : la nutrition pour sportifs offre de nombreux débouchés et le marché dispose de solides relais de croissance. De plus, la demande américaine ne montre pas de signe de faiblesse et les prix du lactosérum devraient rester élevés jusqu’au début de 2026, avant de se normaliser avec l’augmentation des capacités mondiales (+15 à 20 % attendus d’ici un an). La transformation interne suit son cours, avec un objectif d’économies annuelles d’au moins 50 millions de dollars d’ici 2027. À seulement 14 fois les profits annuels, la valorisation permet d’envisager les prochains mois avec sérénité, sauf si bien sûr la politique commerciale venait à se compliquer plus sérieusement.