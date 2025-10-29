Nvidia atteint les 5.000 milliards de dollars de capitalisation boursière

Nvidia est devenue mercredi la première entreprise à atteindre la barre symbolique des 5.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, trois mois à peine après avoir dépassé le seuil des 4.000 milliards.



Le titre du fabricant de processeurs a atteint il y a quelques instants un nouveau record absolu au-delà de 211,6 dollars, donnant une valorisation de quelque 5.114 milliards.



L'action du groupe californien avait déjà fini en hausse de quasiment 5% hier soir, dans un climat d'optimisme alors que son salon GTC - qui se tient depuis Washington - est venu alimenter l'engouement des investisseurs pour l'intelligence artificielle (IA).



Le concepteur de puces a fait feu de tout bois hier en officialisation des partenariats avec Uber, Palantir et Crowdstrike, mais aussi en dévoilant un investissement d'un milliard de dollars dans l'équipementier de réseaux finlandais Nokia et en présentant une technologie permettant de connecter ses composants avec des ordinateurs quantiques.



Selon certains analystes, les indications fournies à l'occasion par Jensen Huang, le fondateur et directeur général de l'entreprise, laissent penser que le consensus de marché pourrait actuellement sous-évaluer d'au moins 50% les perspectives de résultats au titre de son exercice 2025/2026.



'Ses derniers commentaires portant sur la vigueur de la demande suggèrent que les estimations de Wall Street se situent à des niveaux bien trop faibles', commentent ce matin les analystes d'UBS, qui maintiennent leur recommandation d'achat et relèvent leur objectif de cours de 205 à 235 dollars.



Chez Bank of America, on souligne que la perspective d'un carnet de commandes de 500 milliards de dollars pour l'exercice 2025/2026 est basée sur l'hypothèse d'une facturation de 25 milliards de dollars par gigawatt (GW), tout en notant que les dernières présentations du groupe font apparaître un prix plutôt située entre 30 et 40 milliards par GW.



Apple, qui bénéficie d'une solide demande pour son iPhone 17, est l'entreprise qui suit de plus près Nvidia avec une capitalisation boursière d'un peu plus de 4.000 milliards de dollars, tandis que Microsoft, qui avait franchi ce seuil hier après la sécurisation d'un nouveau partenariat avec OpenAI, l'inventeur de ChatGPT, repasse sous les 4.000 ce matin en attendant la publication de ses résultats trimestriels, prévue dans la soirée.