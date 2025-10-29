Nvidia est devenue mercredi la première entreprise à atteindre la barre symbolique des 5.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, trois mois à peine après avoir dépassé le seuil des 4.000 milliards.
Le titre du fabricant de processeurs a atteint il y a quelques instants un nouveau record absolu au-delà de 211,6 dollars, donnant une valorisation de quelque 5.114 milliards.
L'action du groupe californien avait déjà fini en hausse de quasiment 5% hier soir, dans un climat d'optimisme alors que son salon GTC - qui se tient depuis Washington - est venu alimenter l'engouement des investisseurs pour l'intelligence artificielle (IA).
Le concepteur de puces a fait feu de tout bois hier en officialisation des partenariats avec Uber, Palantir et Crowdstrike, mais aussi en dévoilant un investissement d'un milliard de dollars dans l'équipementier de réseaux finlandais Nokia et en présentant une technologie permettant de connecter ses composants avec des ordinateurs quantiques.
Selon certains analystes, les indications fournies à l'occasion par Jensen Huang, le fondateur et directeur général de l'entreprise, laissent penser que le consensus de marché pourrait actuellement sous-évaluer d'au moins 50% les perspectives de résultats au titre de son exercice 2025/2026.
'Ses derniers commentaires portant sur la vigueur de la demande suggèrent que les estimations de Wall Street se situent à des niveaux bien trop faibles', commentent ce matin les analystes d'UBS, qui maintiennent leur recommandation d'achat et relèvent leur objectif de cours de 205 à 235 dollars.
Chez Bank of America, on souligne que la perspective d'un carnet de commandes de 500 milliards de dollars pour l'exercice 2025/2026 est basée sur l'hypothèse d'une facturation de 25 milliards de dollars par gigawatt (GW), tout en notant que les dernières présentations du groupe font apparaître un prix plutôt située entre 30 et 40 milliards par GW.
Apple, qui bénéficie d'une solide demande pour son iPhone 17, est l'entreprise qui suit de plus près Nvidia avec une capitalisation boursière d'un peu plus de 4.000 milliards de dollars, tandis que Microsoft, qui avait franchi ce seuil hier après la sécurisation d'un nouveau partenariat avec OpenAI, l'inventeur de ChatGPT, repasse sous les 4.000 ce matin en attendant la publication de ses résultats trimestriels, prévue dans la soirée.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
