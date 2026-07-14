Nvidia aurait éliminé la moitié de ses clients asiatiques pour lutter contre la fraude
Le géant américain des puces aurait instauré une "liste blanche" de clients validés après des contrôles de conformité renforcés, excluant plus de la moitié de ses acheteurs à Singapour, en Malaisie et au Japon, rapporte le Financial Times.
Selon le FT, qui cite trois personnes au fait du dossier, Nvidia a intensifié ces derniers mois sa vigilance pour empêcher que ses processeurs d'IA n'atteignent la Chine via des pays tiers. Le nouveau processus va jusqu'à des visites de centres de données, la vérification des contrats et des entretiens avec les utilisateurs finaux, avec l'implication du département américain du Commerce. Les entreprises recalées peuvent toutefois se remettre en conformité et postuler à nouveau.
Ce durcissement aggrave la pénurie de puces d'IA en Chine, où la demande explose avec l'essor des agents IA. Faute d'accès aux équipements de fabrication les plus avancés, la production nationale reste insuffisante : "Tous les fournisseurs domestiques sont en rupture. Même les puces bas de gamme dont personne ne voulait sont épuisées", confie un cadre chinois du secteur au FT.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.