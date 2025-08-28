Nvidia continue d'impressionner, même quand la société "déçoit". C'est l'un des enseignements de la soirée d'hier aux Etats-Unis, où les investisseurs attendaient les chiffres de l'entreprise la mieux valorisée du monde avec une certaine sérénité. En Europe, la situation politique française inquiète, même quand le CAC 40 s'offre un rebond de prestige inspiré par LVMH. Les regards vont désormais se tourner vers d'importantes statistiques prévues vendredi.

Sur la checklist des investisseurs pour la fin du mois d'août, le symposium de Jackson Hole et les résultats trimestriels de Nvidia figuraient tout en haut de la page. Ces deux jalons ont été passés. Le premier a été considéré par le marché comme la confirmation qu'une baisse de taux interviendra aux Etats-Unis dans moins d'un mois. Le second, qui date d'hier soir et sur lequel je vais un peu m'attarder, s'est plutôt bien passé au regard des enjeux. Pour rappel, si vous revenez d'un séjour sur la lune ou si vous vivez dans une grotte à Doucy-en-Bauges, Nvidia est une entreprise dont le chiffre d'affaires est passé de 11 milliards de dollars en 2020 à 200 milliards de dollars à la fin de l'année en cours. Ça fait deux ans et un trimestre que la croissance de la société n'est pas descendue sous 50%. Le tout avec des marges de cochon : la marge nette dépasse 50%, ce qui signifie que pour 100 dollars de chiffre d'affaires généré, Nvidia engrange un bénéfice de plus de 50 dollars. C'est évidemment la société des superlatifs, qui s'appuie sur un produit vedette : le système qui fournit la puissance de calcul nécessaire à l'intelligence artificielle.

Nvidia est donc LA société capable de faire la pluie et le beau temps sur les marchés en ce moment, un peu comme Apple à une époque. Ou une compagnie de chemin de fer en son temps, me souffle Mamie Lucette. Les résultats publiés hier soir après la clôture de Wall Street étaient encore stratosphériques, malgré le foutoir en Chine à cause de la politique inconsistante de Washington vis-à-vis des exportations de matériel de haute technologie vers le meilleur ennemi des Etats-Unis. Le marché a pris acte et a fait mine d'être déçu. Mais juste un peu déçu. L'action perdait 3% hors séance, ce qui n'est pas grand-chose au regard de la volatilité habituelle que connaissent les titres de la tech post-publication. A ce stade, on peut donc considérer que, comme le symposium de Jackson Hole, la publication de Nvidia n'a rien appris au marché qu'il ne savait déjà : l'investissement tous azimuts dans l'essor de l'IA n'est pas encore brisé, et Nvidia reste le meilleur fournisseur connu de pelles et de pioches pour cette ruée vers l'or artificiel.

Avant la clôture, l'ambiance boursière était relativement calme. Les trois grands indices américains ont grappillé quelques points pour une seconde séance de reprise après une phase de doute. Les investisseurs valorisent davantage le Russell 2000 depuis quelques jours, car les petites capitalisations américaines sont redevenues à la mode avec l'espoir grandissant d'une baisse de taux. L'indice a repris près de 5% en 5 séances, trois fois mieux que le S&P 500 sur la période.

En Europe, Paris s'est offert un rebond technique de 0,4% après deux séances fort moroses, consécutives au retour de la crise politique dans l'Hexagone. Le gouvernement Bayrou a engagé sa responsabilité sur un texte d'austérité qui a de grandes chances de le faire tomber, même si le Premier ministre français s'est employé hier à ouvrir la voie à la négociation avec les autres partis. La progression du CAC 40 s'est appuyée essentiellement sur un sursaut du luxe, favorisé par des commentaires plutôt porteurs de l'horloger suisse Swatch sur les tendances aux Etats-Unis en dépit des droits de douane. En ce moment dans le luxe, il en faut peu pour être heureux. Le rebond français n'a guère inspiré le reste de l'Europe. Le DAX allemand s'est enfoncé, trahi par ses stars de l'année 2025, le trio Commerzbank, Deutsche Bank et Siemens Energy. Londres, Milan, Madrid et Stockholm ont aussi perdu du terrain.

La séance du jour restera marquée par les chiffres de Nvidia et les tensions sur la dette française, dont le rendement s'écarte de celui de l'Allemagne et se rapproche de celui de l'Italie. Un signal clair de la méfiance que suscite le chaos politique en gestation en France. Les investisseurs vont aussi se focaliser sur le compte à rebours des chiffres d'inflation attendus vendredi. L'Europe s'intéressera aux données préliminaires sur les prix du mois d'août publiées en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne, tandis que Wall Street regardera surtout l'inflation PCE et les revenus et dépenses des ménages du mois de juillet.

Mais à chaque jour suffit sa peine. Ce matin, le Japon, la Corée du Sud, la Chine continentale et l'Australie affichent de légers gains en fin de séance. L'Inde reste sous pression (-0,3%) après l'entrée en vigueur de la surtaxe douanière américaine de 50% qui frappe le pays. Taiwan et Hong Kong affichent des replis supérieurs à 1%. Les indicateurs avancés européens affichent de légers gains.

Parmi les temps forts du jour, la seconde estimation du PIB US du T2 et les nouvelles demandes d'allocations chômage (14h30), puis les ventes de l'immobilier ancien (16h00). Tout l'agenda ici.

Accelleron Industries : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 49 à 63 CHF. Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 71 à 70 CHF.

Aedifica : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 77,80 à 78,10 EUR.

Ageas : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 64,60 à 66,30 EUR.

Alfen : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 12 à 8 EUR.

ArgenX : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 685 à 885 EUR.

Asr Nederland : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 60 à 65 EUR.

Cancom : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 30 à 29 EUR.

Dermapharm Holding : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 49 à 34 EUR.

FISCHER(GEO)-REG : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 78 CHF.

: Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 78 CHF. Friedrich Vorwerk Group : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 60 à 64 EUR.

Fugro : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 12,50 à 10 EUR.

Givaudan : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3850 à 3700 CHF.

Pandora : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 960 à 880 DKK.

Ryanair Holdings : Zacks passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 66 USD à 81 USD.

Les ventes de véhicules repartent en hausse en Europe en juillet, indique l'ACEA.

PPF a cédé ses 15,7% de ProSiebenSat à MFE.

Delivery Hero abaisse ses perspectives pour l'année afin de tenir compte des vents contraires liés au taux de change.

Rheinmetall souhaite racheter le constructeur naval allemand NVL, rapporte le journal Bild.

Continental vend à l'américain Regent ses pièces en caoutchouc pour l'automobile.

Ahold Delhaize USA renforce son partenariat avec Instacart.

Les principales publications du jour : Constellation Oil, Lundberg, HAL Trust…

