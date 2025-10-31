Nvidia annonce un accord majeur avec le gouvernement sud-coréen, Samsung, SK Group, Hyundai, LG et NAVER pour déployer 260 000 processeurs graphiques (GPU) dans le cadre d'un programme national d'intelligence artificielle. Jensen Huang, fondateur et directeur général de Nvidia, a présenté l'initiative lors du sommet de l'APEC à Gyeongju, soulignant l'importance de 'créer un véritable écosystème technologique'.
Le projet comprend la mise en place de 'usines d'IA' par les grands groupes industriels, chacune équipée de 50 000 à 60 000 GPU Blackwell, afin d'accélérer la robotique, la fabrication, la mobilité et les jumeaux numériques. Le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC coordonnera un programme d'IA souveraine s'appuyant sur les clouds de NHN, Kakao et NAVER.
L'initiative intègre également le développement de modèles linguistiques coréens, la recherche quantique avec KISTI et des travaux sur les réseaux mobiles 6G et AI-RAN. Nvidia prévoit enfin de soutenir les startups locales via son programme Inception et un centre d'excellence dédié à la formation et à l'innovation en IA.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
