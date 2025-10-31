Nvidia annonce un accord majeur avec le gouvernement sud-coréen, Samsung, SK Group, Hyundai, LG et NAVER pour déployer 260 000 processeurs graphiques (GPU) dans le cadre d'un programme national d'intelligence artificielle. Jensen Huang, fondateur et directeur général de Nvidia, a présenté l'initiative lors du sommet de l'APEC à Gyeongju, soulignant l'importance de 'créer un véritable écosystème technologique'.

Le projet comprend la mise en place de 'usines d'IA' par les grands groupes industriels, chacune équipée de 50 000 à 60 000 GPU Blackwell, afin d'accélérer la robotique, la fabrication, la mobilité et les jumeaux numériques. Le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC coordonnera un programme d'IA souveraine s'appuyant sur les clouds de NHN, Kakao et NAVER.

L'initiative intègre également le développement de modèles linguistiques coréens, la recherche quantique avec KISTI et des travaux sur les réseaux mobiles 6G et AI-RAN. Nvidia prévoit enfin de soutenir les startups locales via son programme Inception et un centre d'excellence dédié à la formation et à l'innovation en IA.