Jensen Huang, directeur général de Nvidia, a exprimé sa "déception" mercredi après des informations du Financial Times affirmant que Pékin aurait interdit l’achat de certains de ses semi-conducteurs d’IA. Selon le quotidien britannique, l’Administration chinoise du cyberespace (CAC) aurait demandé à des entreprises locales, dont ByteDance et Alibaba, de ne plus se procurer la RTX Pro 6000D, une puce spécialement conçue pour le marché chinois.

Huang a rappelé que l’activité du groupe en Chine avait connu des cycles irréguliers, dépendants des tensions géopolitiques entre Washington et Pékin. Nvidia avait déjà recommandé aux analystes d’exclure la Chine de leurs prévisions financières. En août, un accord avait été conclu avec Donald Trump : le groupe obtenait des licences d’exportation en échange du versement de 15% de ses ventes chinoises de puces H20 au gouvernement américain.

Cette interdiction potentielle s’ajoute à une enquête antitrust ouverte en Chine contre Nvidia sur son rachat de Mellanox. Malgré ces obstacles, l’entreprise poursuit ses investissements en Europe : Huang a annoncé mardi un projet de 11 milliards de livres au Royaume-Uni pour développer des infrastructures d’IA, rejoignant les initiatives de Microsoft, Alphabet et Salesforce. Le dirigeant a insisté sur l’importance stratégique du marché chinois, où Nvidia est implantée depuis 30 ans, tout en affirmant vouloir rester aligné avec les priorités américaines.