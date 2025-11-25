Nvidia a réaffirmé sa supériorité technologique mardi, après un recul de 3% de son action provoqué par des rumeurs de partenariat entre Google (Alphabet) et Meta autour des puces IA Tensor Processing Units (TPU). Dans un message publié sur le réseau X, l’entreprise a salué les progrès de Google, tout en affirmant rester "une génération en avance" sur le reste de l’industrie grâce à ses GPU, capables d'exécuter tous les modèles d’intelligence artificielle sur l’ensemble des infrastructures de calcul.

Le groupe reste largement dominant sur le marché des puces IA, avec plus de 90% de parts grâce à ses GPU. Toutefois, la montée en puissance des puces spécialisées de Google, utilisées en interne et disponibles via Google Cloud, attire l’attention. L’éventuelle adoption des TPU par Meta, un client majeur de Nvidia, alimente les interrogations sur l’évolution du paysage concurrentiel. Nvidia insiste sur la polyvalence de ses GPU face aux puces ASIC, plus limitées dans leurs usages.

Google a de son côté assuré qu’il continuait à soutenir à la fois ses TPU sur mesure et les GPU de Nvidia, comme il le fait depuis plusieurs années. Le modèle Gemini 3, récemment lancé et salué pour ses performances, a été entièrement entraîné sur les TPU maison, mais demeure compatible avec l’architecture Nvidia. Le PDG Jensen Huang a rappelé l’importance de Google comme client stratégique, et a réitéré la validité des "lois de l’échelle", confirmant, selon lui, une demande structurelle forte pour les capacités de calcul de Nvidia.