Nvidia a réaffirmé sa supériorité technologique mardi, après un recul de 3% de son action provoqué par des rumeurs de partenariat entre Google (Alphabet) et Meta autour des puces IA Tensor Processing Units (TPU). Dans un message publié sur le réseau X, l’entreprise a salué les progrès de Google, tout en affirmant rester "une génération en avance" sur le reste de l’industrie grâce à ses GPU, capables d'exécuter tous les modèles d’intelligence artificielle sur l’ensemble des infrastructures de calcul.
Le groupe reste largement dominant sur le marché des puces IA, avec plus de 90% de parts grâce à ses GPU. Toutefois, la montée en puissance des puces spécialisées de Google, utilisées en interne et disponibles via Google Cloud, attire l’attention. L’éventuelle adoption des TPU par Meta, un client majeur de Nvidia, alimente les interrogations sur l’évolution du paysage concurrentiel. Nvidia insiste sur la polyvalence de ses GPU face aux puces ASIC, plus limitées dans leurs usages.
Google a de son côté assuré qu’il continuait à soutenir à la fois ses TPU sur mesure et les GPU de Nvidia, comme il le fait depuis plusieurs années. Le modèle Gemini 3, récemment lancé et salué pour ses performances, a été entièrement entraîné sur les TPU maison, mais demeure compatible avec l’architecture Nvidia. Le PDG Jensen Huang a rappelé l’importance de Google comme client stratégique, et a réitéré la validité des "lois de l’échelle", confirmant, selon lui, une demande structurelle forte pour les capacités de calcul de Nvidia.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
