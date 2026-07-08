Nvidia défie la baisse à Wall Street, BofA voit un point d'entrée séduisant
Nvidia parvient à échapper à la tendance baissière qui pèse sur les marchés d'actions américains ce mercredi et à enchaîner une troisième séance consécutive de hausse, soutenu par des commentaires positifs des analystes de BofA.
Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre du fabricant de processeurs dédiés à l'IA grappille 0,1% à 197,1 dollars, alors que le Nasdaq cède 0,4% au même moment.
Dans une note diffusée dans la matinée, Bank of America réitère sa recommandation d'achat sur l'action, avec un objectif de cours maintenu à 350 dollars, qualifiant d'exagérées les craintes récemment manifestées par le marché.
La banque d'investissement estime que le pionnier des puces d'intelligence artificielle offre une trajectoire de "croissance durable de haute qualité" à un multiple de valorisation particulièrement attractif.
Un pouvoir de fixation des prix qui reste intact
Face aux inquiétudes entourant l'inflation des coûts des composants, la firme rappelle le pouvoir de fixation des prix massif de l'entreprise californienne, tout en estimant que les coûts de mémoire à haute bande passante (HBM) par armoire de serveurs (rack) devraient augmenter de 0,2 à 0,3 million de dollars avec le passage de la génération d'architecture Blackwell à la future plateforme Rubin.
Une hausse qui sera toutefois largement compensée par l'augmentation du prix de vente des serveurs complets aux clients finaux, attendue en hausse de 2 à 3 millions de dollars par unité, d'après BofA, ce qui devrait permettre de préserver la rentabilité du groupe californien.
Sur le front de la concurrence, notamment face aux puces ASIC développées en interne par certains géants du cloud (hyperscalers), BofA reste résolument optimiste et prévoit que Nvidia continuera de capter une part dominante de 65% à plus de 70% des dépenses d'investissement globales dédiées à l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale.
Une valorisation à un plus bas de sept ans
Mais l'argument central des analystes repose sur la valorisation actuelle du constructeur de puces, jugée anormalement basse. Le titre s'échange aujourd'hui à un ratio cours/bénéfice prévisionnel (PER) de 18x, soit son plus bas niveau en sept ans, font-ils remarquer.
Selon leurs calculs, un tel multiple de 18x intègre déjà de manière implicite un scénario catastrophe hautement improbable, à savoir une révision à la baisse injustifiée de 30% à 35% du bénéfice par action (BPA) de Nvidia, offrant un point d'entrée séduisant sur une valeur de croissance aux fondamentaux inchangés.
Le titre affiche une progression de 5,7% depuis le début de l'année, soit deux fois moins que celle du Nasdaq Composite (+10,7%).
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
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Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.