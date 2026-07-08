Nvidia défie la baisse à Wall Street, BofA voit un point d'entrée séduisant

Nvidia parvient à échapper à la tendance baissière qui pèse sur les marchés d'actions américains ce mercredi et à enchaîner une troisième séance consécutive de hausse, soutenu par des commentaires positifs des analystes de BofA.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre du fabricant de processeurs dédiés à l'IA grappille 0,1% à 197,1 dollars, alors que le Nasdaq cède 0,4% au même moment.



Dans une note diffusée dans la matinée, Bank of America réitère sa recommandation d'achat sur l'action, avec un objectif de cours maintenu à 350 dollars, qualifiant d'exagérées les craintes récemment manifestées par le marché.



La banque d'investissement estime que le pionnier des puces d'intelligence artificielle offre une trajectoire de "croissance durable de haute qualité" à un multiple de valorisation particulièrement attractif.



Un pouvoir de fixation des prix qui reste intact



Face aux inquiétudes entourant l'inflation des coûts des composants, la firme rappelle le pouvoir de fixation des prix massif de l'entreprise californienne, tout en estimant que les coûts de mémoire à haute bande passante (HBM) par armoire de serveurs (rack) devraient augmenter de 0,2 à 0,3 million de dollars avec le passage de la génération d'architecture Blackwell à la future plateforme Rubin.



Une hausse qui sera toutefois largement compensée par l'augmentation du prix de vente des serveurs complets aux clients finaux, attendue en hausse de 2 à 3 millions de dollars par unité, d'après BofA, ce qui devrait permettre de préserver la rentabilité du groupe californien.



Sur le front de la concurrence, notamment face aux puces ASIC développées en interne par certains géants du cloud (hyperscalers), BofA reste résolument optimiste et prévoit que Nvidia continuera de capter une part dominante de 65% à plus de 70% des dépenses d'investissement globales dédiées à l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale.



Une valorisation à un plus bas de sept ans



Mais l'argument central des analystes repose sur la valorisation actuelle du constructeur de puces, jugée anormalement basse. Le titre s'échange aujourd'hui à un ratio cours/bénéfice prévisionnel (PER) de 18x, soit son plus bas niveau en sept ans, font-ils remarquer.



Selon leurs calculs, un tel multiple de 18x intègre déjà de manière implicite un scénario catastrophe hautement improbable, à savoir une révision à la baisse injustifiée de 30% à 35% du bénéfice par action (BPA) de Nvidia, offrant un point d'entrée séduisant sur une valeur de croissance aux fondamentaux inchangés.



Le titre affiche une progression de 5,7% depuis le début de l'année, soit deux fois moins que celle du Nasdaq Composite (+10,7%).