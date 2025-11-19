Nvidia a dévoilé mercredi des résultats trimestriels nettement supérieurs aux anticipations, soutenus par une demande soutenue pour ses puces d’intelligence artificielle. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre fiscal a atteint 57,01 milliards de dollars, contre 54,92 milliards attendus, tandis que le bénéfice ajusté par action s’est élevé à 1,30 dollar. Le bénéfice net a bondi à 31,91 milliards, en forte hausse comparé aux 19,31 milliards enregistrés un an plus tôt. Ces résultats ont entraîné une hausse de plus de 4% du titre dans les échanges après-Bourse.

Pour le trimestre en cours, Nvidia prévoit un chiffre d’affaires de 65 milliards de dollars, bien au-delà des projections des analystes (61,66 milliards), ainsi qu’un bénéfice par action de 1,43 dollar. Devenue l’entreprise la plus valorisée au monde, Nvidia continue de tirer parti de l’explosion de la demande en processeurs graphiques (GPU), devenus essentiels au développement de l’intelligence artificielle. Ses clients incluent les principaux acteurs du cloud et de la tech, dont Microsoft, Amazon, Alphabet, Oracle et Meta.

Le segment des centres de données reste le principal moteur de croissance, avec 51,2 milliards de revenus (+66% sur un an), dont 43 milliards issus des GPU et 8,2 milliards des équipements réseau. Les divisions historiques continuent également de croître : les puces pour le jeu vidéo ont généré 4,3 milliards (+30%), la visualisation professionnelle 760 millions (+56%), et la branche automobile et robotique 592 millions (+32%). Ces performances confirment la position stratégique de Nvidia dans un secteur technologique en pleine mutation sous l’effet de l’IA.