Nvidia a dévoilé mercredi des résultats trimestriels nettement supérieurs aux anticipations, soutenus par une demande soutenue pour ses puces d’intelligence artificielle. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre fiscal a atteint 57,01 milliards de dollars, contre 54,92 milliards attendus, tandis que le bénéfice ajusté par action s’est élevé à 1,30 dollar. Le bénéfice net a bondi à 31,91 milliards, en forte hausse comparé aux 19,31 milliards enregistrés un an plus tôt. Ces résultats ont entraîné une hausse de plus de 4% du titre dans les échanges après-Bourse.
Pour le trimestre en cours, Nvidia prévoit un chiffre d’affaires de 65 milliards de dollars, bien au-delà des projections des analystes (61,66 milliards), ainsi qu’un bénéfice par action de 1,43 dollar. Devenue l’entreprise la plus valorisée au monde, Nvidia continue de tirer parti de l’explosion de la demande en processeurs graphiques (GPU), devenus essentiels au développement de l’intelligence artificielle. Ses clients incluent les principaux acteurs du cloud et de la tech, dont Microsoft, Amazon, Alphabet, Oracle et Meta.
Le segment des centres de données reste le principal moteur de croissance, avec 51,2 milliards de revenus (+66% sur un an), dont 43 milliards issus des GPU et 8,2 milliards des équipements réseau. Les divisions historiques continuent également de croître : les puces pour le jeu vidéo ont généré 4,3 milliards (+30%), la visualisation professionnelle 760 millions (+56%), et la branche automobile et robotique 592 millions (+32%). Ces performances confirment la position stratégique de Nvidia dans un secteur technologique en pleine mutation sous l’effet de l’IA.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
