Nvidia dévoile Vera pour accélérer son expansion sur le marché des processeurs de serveurs

Nvidia a présenté les caractéristiques techniques de Vera, son premier processeur central (CPU) développé intégralement en interne pour les serveurs d'intelligence artificielle. Déjà livré à plusieurs partenaires, dont OpenAI, Anthropic et SpaceX, ce processeur marque une nouvelle étape dans la stratégie du groupe, qui cherche à proposer des infrastructures complètes afin de renforcer sa position face à AMD et Intel sur le marché des centres de données.

Avec Vera, Nvidia mise sur une architecture optimisée pour les applications d'intelligence artificielle, en particulier les agents autonomes qui nécessitent des échanges rapides entre les CPU et les GPU. Le groupe affirme que son processeur offre des performances jusqu'à 50% supérieures aux puces x86 concurrentes sur ce type de charges de travail, grâce à une architecture privilégiant la vitesse par coeur, la bande passante mémoire et la réduction de la latence. Vera sera commercialisé seul ou intégré à différentes baies de calcul, notamment aux côtés des GPU de la plateforme Vera Rubin.



Cette offensive intervient alors que le marché des CPU pour serveurs retrouve de l'importance avec l'essor de l'intelligence artificielle. Nvidia entend ainsi élargir sa présence au-delà des processeurs graphiques, même si AMD et Intel conservent des positions historiques solides sur ce segment. Plusieurs analystes estiment que Vera pourrait constituer une nouvelle catégorie de processeurs dédiée aux usages les plus intensifs de l'IA, mais son succès dépendra de son adoption par les grands fournisseurs de services cloud, un marché que Nvidia cherche désormais à conquérir avec une offre entièrement intégrée.



Le titre Nvidia progresse de 1,6% durant la séance.