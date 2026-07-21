Nvidia dévoile Vera pour accélérer son expansion sur le marché des processeurs de serveurs
Nvidia a présenté les caractéristiques techniques de Vera, son premier processeur central (CPU) développé intégralement en interne pour les serveurs d'intelligence artificielle. Déjà livré à plusieurs partenaires, dont OpenAI, Anthropic et SpaceX, ce processeur marque une nouvelle étape dans la stratégie du groupe, qui cherche à proposer des infrastructures complètes afin de renforcer sa position face à AMD et Intel sur le marché des centres de données.
Avec Vera, Nvidia mise sur une architecture optimisée pour les applications d'intelligence artificielle, en particulier les agents autonomes qui nécessitent des échanges rapides entre les CPU et les GPU. Le groupe affirme que son processeur offre des performances jusqu'à 50% supérieures aux puces x86 concurrentes sur ce type de charges de travail, grâce à une architecture privilégiant la vitesse par coeur, la bande passante mémoire et la réduction de la latence. Vera sera commercialisé seul ou intégré à différentes baies de calcul, notamment aux côtés des GPU de la plateforme Vera Rubin.
Cette offensive intervient alors que le marché des CPU pour serveurs retrouve de l'importance avec l'essor de l'intelligence artificielle. Nvidia entend ainsi élargir sa présence au-delà des processeurs graphiques, même si AMD et Intel conservent des positions historiques solides sur ce segment. Plusieurs analystes estiment que Vera pourrait constituer une nouvelle catégorie de processeurs dédiée aux usages les plus intensifs de l'IA, mais son succès dépendra de son adoption par les grands fournisseurs de services cloud, un marché que Nvidia cherche désormais à conquérir avec une offre entièrement intégrée.
Le titre Nvidia progresse de 1,6% durant la séance.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.