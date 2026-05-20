Nvidia en ligne de mire, Wall Street termine dans le vert

Les principaux indices américains ont terminé la séance de mercredi en hausse, soutenus par l'attente des résultats trimestriels de Nvidia ainsi que par l'espoir d'une avancée diplomatique sur le dossier iranien. Le S&P 500 progresse ainsi de 1,08% à 7 432,9 points, le Dow Jones gagne 1,31% à 50 009,3 points et le Nasdaq 100 avance de 1,66% à 29 297,7 points.

Les investisseurs restent particulièrement attentifs à Nvidia, dont les résultats du premier trimestre fiscal doivent être publiés après la clôture, à retrouver en bas de ce point de marché. La plupart des analystes anticipent des performances supérieures aux attentes.



Sur le plan géopolitique, Donald Trump a affirmé mercredi que les négociations avec l'Iran entraient dans leur phase finale, selon des propos rapportés par Reuters. Le président américain a néanmoins prévenu que de nouvelles frappes pourraient être envisagées en l'absence d'accord avec Téhéran.



"Nous sommes dans les dernières étapes concernant l'Iran. Nous verrons ce qui se passe", a déclaré Donald Trump devant des journalistes. "Soit nous obtenons un accord, soit nous ferons certaines choses un peu désagréables, mais j'espère que cela n'arrivera pas."



En réponse, les Gardiens de la Révolution iraniens ont averti que "si une agression contre l'Iran se répétait, la guerre régionale promise dépasserait cette fois les frontières de la région".



Les investisseurs ont également pris connaissance du compte rendu de la dernière réunion de la Fed. Les gouverneurs y indiquent "qu'un relèvement des taux d'intérêt pourrait devenir nécessaire si la guerre avec l'Iran continuait d'alimenter l'inflation".



Parmi les valeurs à suivre, Hasbro a reculé de 8,83%, enregistrant la plus forte baisse du S&P 500. Le fabricant de jouets a publié une perte opérationnelle au premier trimestre dans sa division produits de consommation, malgré des résultats consolidés supérieurs aux attentes.



Lors de sa publication de résultats, Nvidia a dévoilé des résultats dépassant les attentes et un plan de 80 milliards de dollars de rachat d'actions. Malgré ce bilan solide, le titre recule d'un peu plus de 0,5% dans les échanges prolongés.