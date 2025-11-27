Le paysage mondial de la FinTech vient de connaître un tournant majeur : Nvidia a pris une participation dans Revolut, la néobanque européenne en pleine ascension. Ce mouvement, qui dépasse largement la dimension financière, inscrit le géant des semi-conducteurs au coeur de la transformation de la finance numérique.

Revolut, qui compte plus de 65 millions d’utilisateurs et vise les 100 millions de clients dans 100 pays, vient d’atteindre une valorisation record de 75 milliards de dollars lors d’une vente secondaire d’actions. Cette opération a attiré plusieurs investisseurs d’envergure, dont Coatue, Greenoaks, Dragoneer, Fidelity, ainsi qu’Andreessen Horowitz, Franklin Templeton et T. Rowe Price. Nvidia, via son bras de capital-risque NVentures, rejoint ainsi un cercle très restreint de partenaires stratégiques misant sur l’avenir global de la fintech européenne.

Revolut, première banque européenne valorisée comme une entreprise Tech

Cette entrée de Nvidia marque une évolution symbolique : Revolut devient la première banque européenne traitée comme une véritable valeur technologique, avec des multiples dignes des leaders du logiciel. Le marché reconnaît désormais dans la néobanque non seulement un acteur financier, mais aussi une plateforme numérique capable d’intégrer massivement l’intelligence artificielle.

Revolut possède en effet trois caractéristiques clés :

une architecture 100 % digitale, dépourvue de systèmes informatiques hérités, idéale pour intégrer rapidement les technologies d’IA ;

un flux colossal de données, des millions de transactions quotidiennes constituant un terrain parfait pour entraîner et optimiser des modèles d’intelligence artificielle ;

une ambition internationale affirmée avec l'objectif d'atteindre 100 millions de clients dans 100 pays, renforcée par un plan d’expansion de 13 milliards de dollars et de nouveaux agréments bancaires, notamment au Mexique et en Colombie.

Forte d’une croissance de 72 % de ses revenus en 2024, de plus de 1,4 milliard de dollars de bénéfices avant impôt, et d’une accélération continue en 2025, la fintech consolide son statut de leader mondial.

Pourquoi Nvidia s’intéresse-t-elle à Revolut ?

Pour Nvidia, l’objectif n’est pas de se transformer en établissement financier. Il s’agit plutôt d’implanter ses technologies au cœur même du système financier mondial, un secteur qui deviendra l’un des premiers consommateurs d’IA dans les prochaines années.

L'investissement lui offre :

l’accès à un volume exceptionnel de données financières, essentiel pour entraîner des modèles d’IA ;

une plateforme moderne et agile pour déployer ses frameworks logiciels et ses GPU dans des applications concrètes : fraude, scoring, conformité, automatisation ;

un point d’entrée stratégique dans une super-app financière amenée à toucher des dizaines de millions de clients ;

un moyen de diversifier ses cas d’usage au-delà des data centers et du cloud, en s’ancrant dans un secteur régulé et critique.

Cette stratégie s’inscrit dans l’ambition de Jensen Huang d’intégrer Nvidia à tous les étages de l’écosystème IA mondial, grâce à des partenariats structurants avec des startups, des opérateurs de data centers et désormais des acteurs financiers.

Vers une finance dopée à l’IA

Avec Nvidia comme partenaire, Revolut pourra accélérer sur ce que sera la banque du futur :

détection de fraude en temps réel ;

analyse de risque automatisée ;

assistants financiers personnalisés ;

gestion des dépenses et recommandations propulsées par l’IA ;

conformité et surveillance automatisées.

La néobanque passe ainsi d’un modèle de services digitaux à celui d’une plateforme financière augmentée par l’IA, en ligne avec sa volonté d’être la première banque véritablement mondiale.

Un nouveau chapitre pour la FinTech européenne

La prise de participation de Nvidia consacre Revolut comme la fintech européenne la plus avancée de sa génération. Elle devient un vecteur privilégié pour diffuser l’intelligence artificielle dans la finance, tandis que Nvidia étend son influence bien au-delà des semi-conducteurs. Dans un secteur où les banques traditionnelles avancent plus lentement, freinées par des architectures anciennes et une forte régulation, Revolut incarne la convergence entre technologie, données et services financiers. Et Nvidia, en s’adossant à elle, confirme que la prochaine révolution de l’IA se jouera aussi dans la banque.