Nvidia entre sur le marché des processeurs PC avec l'architecture Arm
Nvidia a dévoilé au salon Computex son nouveau processeur N1X, développé avec Microsoft pour équiper une nouvelle génération d'ordinateurs Windows orientés intelligence artificielle. La puce sera intégrée au superchip RTX Spark, attendu à l'automne dans des modèles commercialisés par Microsoft, Dell, HP, ASUS, Lenovo et MSI. Jensen Huang estime que cette évolution représente une transformation comparable à celle qui a fait émerger le smartphone et marque le début d'une refonte profonde de l'informatique personnelle autour de l'IA.
Le RTX Spark combine un processeur graphique Blackwell et le processeur central N1X basé sur l'architecture Arm, conçu avec MediaTek et doté de 128 gigaoctets de mémoire unifiée. Nvidia prévoit le lancement de plus de 30 ordinateurs portables et d'une dizaine de PC de bureau reposant sur cette plateforme. Le groupe cible en priorité les créateurs de contenu, les développeurs d'IA et les joueurs, avec des machines haut de gamme misant sur la performance et l'efficacité énergétique face aux architectures x86 dominées par Intel et AMD.
Parallèlement, Nvidia a annoncé le passage en production à grande échelle du processeur Vera destiné aux centres de données. Utilisé notamment par OpenAI, Anthropic, xAI, Oracle ou CoreWeave, il permettrait de générer des jetons d'IA 1,8 fois plus rapidement que les processeurs x86 actuels. Avec cette offensive simultanée dans les PC et les serveurs, Nvidia cherche à étendre son influence bien au-delà des seuls accélérateurs graphiques qui ont fait son succès dans l'intelligence artificielle.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.