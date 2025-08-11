Nvidia et AMD ont accepté de verser 15% de leurs revenus issus de la vente de certaines puces avancées à la Chine au Trésor américain, un accord inédit qui reflète l’empreinte croissante de l’administration Trump sur le secteur technologique. La mesure intervient dans un contexte de tensions commerciales et de restrictions sur les exportations, alors que les ventes de puces H20 à la Chine avaient été partiellement suspendues depuis avril.

Selon un responsable américain, cet accord, qui ne s’accompagne pas d’un risque jugé critique pour la sécurité nationale, pourrait réduire les marges brutes des puces vendues à la Chine de 5 à 15 points de pourcentage. Nvidia a réalisé 17 milliards de dollars de revenus sur ce marché lors de son dernier exercice (13% de son chiffre d’affaires), tandis qu’AMD y a généré 6,2 milliards en 2024 (24% de ses ventes totales).

Les analystes craignent que ce précédent ne s’étende à d’autres exportations stratégiques au-delà des semi-conducteurs. Si certains saluent un compromis permettant de maintenir les flux commerciaux, d’autres y voient un glissement vers un contrôle accru des exportations, assorti d’une forme de “péage” pour accéder à des marchés jugés sensibles.