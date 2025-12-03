NVIDIA annonce une extension majeure de son partenariat avec Amazon Web Services (AWS), intégrant NVLink Fusion aux futures puces Trainium4, aux processeurs Graviton et à l'infrastructure Nitro.
Cette combinaison avec l'architecture MGX doit accélérer la performance et le déploiement des capacités IA d'AWS. Jensen Huang, CEO de NVIDIA, estime que "la demande pour le calcul GPU explose" et que cette intégration crée une nouvelle génération de plateformes accélérées.
AWS élargit par ailleurs son offre avec les GPU Blackwell pour soutenir AWS AI Factories, une solution d'infrastructures IA souveraines permettant aux entreprises d'accéder à de puissants services d'IA tout en gardant la maîtrise de leurs données.
L'intégration des modèles ouverts Nemotron dans Amazon Bedrock facilite la création d'applications génératives, tandis qu'Amazon OpenSearch Service bénéficie désormais d'une accélération GPU pour améliorer le traitement des données non structurées.
En robotique, les modèles Cosmos de NVIDIA sont disponibles sur Amazon EKS et AWS Batch pour renforcer simulation et génération de données. Cette annonce marque une nouvelle étape dans une collaboration déjà récompensée par AWS.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
