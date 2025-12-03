NVIDIA annonce une extension majeure de son partenariat avec Amazon Web Services (AWS), intégrant NVLink Fusion aux futures puces Trainium4, aux processeurs Graviton et à l'infrastructure Nitro.

Cette combinaison avec l'architecture MGX doit accélérer la performance et le déploiement des capacités IA d'AWS. Jensen Huang, CEO de NVIDIA, estime que "la demande pour le calcul GPU explose" et que cette intégration crée une nouvelle génération de plateformes accélérées.

AWS élargit par ailleurs son offre avec les GPU Blackwell pour soutenir AWS AI Factories, une solution d'infrastructures IA souveraines permettant aux entreprises d'accéder à de puissants services d'IA tout en gardant la maîtrise de leurs données.

L'intégration des modèles ouverts Nemotron dans Amazon Bedrock facilite la création d'applications génératives, tandis qu'Amazon OpenSearch Service bénéficie désormais d'une accélération GPU pour améliorer le traitement des données non structurées.

En robotique, les modèles Cosmos de NVIDIA sont disponibles sur Amazon EKS et AWS Batch pour renforcer simulation et génération de données. Cette annonce marque une nouvelle étape dans une collaboration déjà récompensée par AWS.