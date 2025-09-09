NVIDIA annonce une collaboration avec ComfyUI, interface graphique open source dédiée aux workflows de génération de contenus par IA.
La dernière mise à jour de ComfyUI (v3.57) offre jusqu'à 40% de gain de performance sur GPU RTX, bien au-delà des hausses habituellement liées aux générations de cartes.
NVIDIA a par ailleurs publié des versions optimisées TensorRT de modèles de diffusion comme Stable Diffusion 3.5 et FLUX.1, disponibles sous forme de microservices NIM, réduisant de 50% l'usage de mémoire et multipliant par trois la vitesse d'exécution.
De nouveaux modèles (Wan 2.2, Qwen-Image, FLUX.1 Krea et Hunyuan3D 2.1) sont désormais pris en charge, avec des performances maximisées sur GeForce RTX. NVIDIA a également enrichi sa plateforme RTX Remix pour les moddeurs de jeux vidéo, ajoutant un système avancé de particules en ray tracing.
NVIDIA et ComfyUI optimisent la création de contenus par IA avec RTX
Publié le 09/09/2025 à 17:00
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager