NVIDIA et Eli Lilly s'allient pour "révolutionner la découverte de médicaments par l'IA"

Le géant de l'informatique et le laboratoire pharmaceutique lancent un partenariat de co-innovation inédit pour accélérer le développement de nouveaux traitements grâce à l'intelligence artificielle (IA).

Annoncé lors de la conférence J.P. Morgan Healthcare le 12 janvier 2026, ce partenariat prévoit un investissement conjoint pouvant atteindre 1 milliard de dollars sur cinq ans dans les talents, l'infrastructure et la puissance de calcul.



Basé dans la baie de San Francisco, ce laboratoire fusionnera l'expertise biologique de Eli Lilly avec les architectures technologiques de NVIDIA, notamment la plateforme BioNeMo et la future architecture Vera Rubin.



Le projet vise à créer un système d'apprentissage continu reliant des laboratoires physiques à des environnements numériques pour une expérimentation assistée par IA 24h/24.



Selon David A. Ricks, p.-d.g. de Eli Lilly, cette union crée "les conditions pour des percées que ni l'une ni l'autre des entreprises ne pourrait réaliser seule". Outre la recherche de molécules, l'accord prévoit l'usage de la robotique et des jumeaux numériques pour optimiser la production et la chaîne logistique.