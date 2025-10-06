Deal du siècle ? Cercle vertueux magique ? Ou bien… une énorme illusion comptable digne d'Enron ?

Dans cette vidéo, on démonte le mariage du moment : Nvidia + OpenAI.

👉 Est-ce vraiment de la croissance, ou juste Nvidia qui s’auto-arrose pour gonfler ses chiffres ?

👉 Est-ce que les régulateurs antitrust vont laisser passer ça ?

👉 Est-ce que Jensen Huang est un génie visionnaire… ou un futur cas d’école en finance ?

On parle de bulles, de concurrence écrasée, de chiffres qui font tourner la tête (et accessoirement de Porsche pour tous les Européens 🤷).

Bref, une plongée dans la finance décomplexée, où on essaie de comprendre si ce deal est du génie stratégique… ou une bombe à retardement.

Thomas Veillet est un chroniqueur financier suisse, connu pour sa capacité à décrypter l’actualité économique et les marchés avec humour, clarté et un sens affûté de la vulgarisation. Ancien trader professionnel à Genève, il a géré l’argent de plusieurs banques et fonds d’investissement. En 2006, il crée une chronique matinale quotidienne sur les marchés financiers, connue pour son ton direct, souvent sarcastique, et sa capacité à rendre la finance aussi accessible qu’un bon polar. Cette chronique est aujourd’hui publiée sur Investir.ch, média financier suisse qu’il a cofondé, et est suivie par des milliers de lecteurs chaque matin. En 2020, Thomas transpose son style unique à l’univers vidéo avec la chaîne Swissquote (FR) sur YouTube, où il commente l’actualité boursière avec une liberté de ton rare dans la finance traditionnelle. Résultat : plus de 55'000 abonnés à ce jour et une communauté en pleine croissance.