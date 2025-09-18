Nvidia a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars dans Intel. Cet accord, centré sur le co-développement de centres de données et de puces, a propulsé l'action Intel de près de 30% en préouverture.

Après la prise de participation de 10 milliards de dollars de l’Etat américain, Nvidia décide à son tour d’injecter 5 milliards dans Intel, qui est toujours en difficulté. Cet investissement vise à co-développer des CPU destinés au gaming et à l’intelligence artificielle, ainsi qu’à construire de nouveaux data centers. Résultat immédiat : Intel s’envole de près de 30% avant l’ouverture de Wall Street.

Cette annonce suscite néanmoins quelques inquiétudes sur un rapprochement potentiel entre Intel Foundry Services (IFS) et Nvidia. Certains y voient une stratégie validée par la Maison Blanche pour réduire la dépendance à TSMC dans la chaîne d’approvisionnement du géant des GPU. Mais William Beavington, analyste semi-conducteurs chez Jefferies, tempère : selon lui, IFS n’est pas mentionné dans cet accord, et ces craintes sont pour l’instant exagérées.

Deux grandes questions émergent de ce rapprochement. D’abord, Nvidia utilise actuellement des CPU à architecture Arm dans ses solutions rackables. Ce partenariat avec Intel signe-t-il la fin de cette collaboration ? Ensuite, AMD développe de nouvelles puces pour l’IA, saluées par de premiers retours positifs. Pourtant, Nvidia a préféré miser sur Intel, considéré jusqu’ici comme le “canard boiteux” du secteur. Le marché n’a pas manqué de réagir : si les semi-conducteurs profitent globalement de cette annonce, AMD cède environ 4% en préouverture.