Nokia a annoncé mardi un investissement de 1 milliard de dollars de la part de Nvidia, qui acquiert de nouvelles actions représentant plus de 166 millions de titres. Cette opération, qui a fait bondir le titre du groupe finlandais de 17% à la Bourse d’Helsinki, vise à renforcer les ambitions de Nokia dans l’intelligence artificielle et les technologies de télécommunications de nouvelle génération. Les fonds levés serviront à financer des projets d’IA et à soutenir les besoins généraux de l’entreprise.
Au-delà de la participation financière, les deux sociétés ont conclu un partenariat stratégique pour le développement conjoint de la 6G. Nokia adaptera ses logiciels 5G et 6G aux puces de Nvidia, tandis que les deux groupes travailleront sur des solutions réseau optimisées pour l’intelligence artificielle. Nvidia pourrait également intégrer certaines technologies de Nokia dans ses futures infrastructures IA.
Ce rapprochement illustre la stratégie de Jensen Huang, PDG de Nvidia, d’étendre l’influence du groupe au sein des infrastructures critiques de l’économie numérique. Le dirigeant doit d’ailleurs détailler cette alliance à Washington lors de la conférence développeurs de Nvidia. L’entreprise multiplie les investissements dans des partenaires stratégiques : elle a récemment injecté 5 milliards de dollars dans Intel, 100 milliards dans OpenAI, 500 millions dans Wayve (véhicules autonomes) et 667 millions dans Nscale, fournisseur britannique de services cloud. Nokia, de son côté, poursuit sa mutation vers les technologies de l’IA et de la connectivité avancée après s’être imposée comme acteur clé des réseaux 5G mondiaux.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
