Nokia a annoncé mardi un investissement de 1 milliard de dollars de la part de Nvidia, qui acquiert de nouvelles actions représentant plus de 166 millions de titres. Cette opération, qui a fait bondir le titre du groupe finlandais de 17% à la Bourse d’Helsinki, vise à renforcer les ambitions de Nokia dans l’intelligence artificielle et les technologies de télécommunications de nouvelle génération. Les fonds levés serviront à financer des projets d’IA et à soutenir les besoins généraux de l’entreprise.

Au-delà de la participation financière, les deux sociétés ont conclu un partenariat stratégique pour le développement conjoint de la 6G. Nokia adaptera ses logiciels 5G et 6G aux puces de Nvidia, tandis que les deux groupes travailleront sur des solutions réseau optimisées pour l’intelligence artificielle. Nvidia pourrait également intégrer certaines technologies de Nokia dans ses futures infrastructures IA.

Ce rapprochement illustre la stratégie de Jensen Huang, PDG de Nvidia, d’étendre l’influence du groupe au sein des infrastructures critiques de l’économie numérique. Le dirigeant doit d’ailleurs détailler cette alliance à Washington lors de la conférence développeurs de Nvidia. L’entreprise multiplie les investissements dans des partenaires stratégiques : elle a récemment injecté 5 milliards de dollars dans Intel, 100 milliards dans OpenAI, 500 millions dans Wayve (véhicules autonomes) et 667 millions dans Nscale, fournisseur britannique de services cloud. Nokia, de son côté, poursuit sa mutation vers les technologies de l’IA et de la connectivité avancée après s’être imposée comme acteur clé des réseaux 5G mondiaux.