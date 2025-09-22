Nvidia a annoncé lundi un investissement pouvant atteindre 100 milliards de dollars dans OpenAI, destiné à financer la construction de centres de données à grande échelle alimentés par ses propres puces. Le projet prévoit l’installation de systèmes Nvidia représentant une capacité totale de 10 gigawatts, soit entre 4 et 5 millions de GPU, équivalant à l’ensemble des livraisons annuelles du groupe. L’investissement se fera progressivement, Nvidia devenant le fournisseur privilégié d’OpenAI pour ses processeurs et équipements réseau.

Cette alliance illustre l’interdépendance entre les deux entreprises, à l’origine de l’explosion actuelle de l’intelligence artificielle. ChatGPT, lancé fin 2022, avait déjà déclenché une envolée spectaculaire de la demande en GPU Nvidia, désormais indispensables pour l’entraînement comme pour le déploiement des modèles. Sam Altman a résumé les priorités d’OpenAI : maintenir une recherche de haut niveau, développer des produits adoptés par le grand public et relever le défi d’infrastructure que représente ce déploiement sans précédent.

L’opération renforce la stratégie offensive de Nvidia, déjà active dans tout l’écosystème IA avec des participations dans Intel, Nscale ou Enfabrica. L’action Nvidia a progressé de près de 4% lundi, valorisant le groupe à environ 4 500 milliards de dollars. Ce partenariat vient compléter les coopérations existantes d’OpenAI avec Microsoft, Oracle, SoftBank et le projet Stargate. Selon les analystes, il instaure une « boucle vertueuse », l’argent investi par Nvidia revenant in fine dans ses propres systèmes, et confirme que l’infrastructure constitue la nouvelle frontière stratégique de l’intelligence artificielle.