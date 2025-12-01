Nvidia a annoncé lundi avoir pris une participation de 2 milliards de dollars dans Synopsys, en acquérant des actions à 414,79 dollars l’unité. Cette opération s’inscrit dans un partenariat pluriannuel visant à accélérer les capacités de calcul et à développer des solutions d’ingénierie en intelligence artificielle. Les deux groupes entendent collaborer sur l’optimisation d’applications à forte intensité de calcul, l’ingénierie IA "agentique", l’expansion du cloud et la mise en place d’initiatives commerciales communes.
Ce rapprochement stratégique marque une étape clé pour Nvidia, qui renforce ainsi sa position dans les outils de conception électronique avancée, secteur essentiel à l’essor de l’IA générative. Synopsys bénéficie en retour de l’accès à la puissance de calcul de Nvidia pour accélérer l’innovation dans ses technologies. À l’annonce de l’accord, l’action Synopsys bondissait de près de 7% en préouverture, tandis que Nvidia cédait environ 1%.
Jensen Huang, PDG de Nvidia, a souligné l’ambition de "réinventer l’ingénierie et la conception" grâce à la convergence entre calcul accéléré et intelligence artificielle. Ce partenariat conforte la stratégie de Nvidia visant à s’intégrer toujours plus en amont dans la chaîne technologique, alors que la demande en solutions d’ingénierie assistée par IA connaît une forte croissance dans de nombreux secteurs industriels.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.