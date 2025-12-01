Nvidia a annoncé lundi avoir pris une participation de 2 milliards de dollars dans Synopsys, en acquérant des actions à 414,79 dollars l’unité. Cette opération s’inscrit dans un partenariat pluriannuel visant à accélérer les capacités de calcul et à développer des solutions d’ingénierie en intelligence artificielle. Les deux groupes entendent collaborer sur l’optimisation d’applications à forte intensité de calcul, l’ingénierie IA "agentique", l’expansion du cloud et la mise en place d’initiatives commerciales communes.

Ce rapprochement stratégique marque une étape clé pour Nvidia, qui renforce ainsi sa position dans les outils de conception électronique avancée, secteur essentiel à l’essor de l’IA générative. Synopsys bénéficie en retour de l’accès à la puissance de calcul de Nvidia pour accélérer l’innovation dans ses technologies. À l’annonce de l’accord, l’action Synopsys bondissait de près de 7% en préouverture, tandis que Nvidia cédait environ 1%.

Jensen Huang, PDG de Nvidia, a souligné l’ambition de "réinventer l’ingénierie et la conception" grâce à la convergence entre calcul accéléré et intelligence artificielle. Ce partenariat conforte la stratégie de Nvidia visant à s’intégrer toujours plus en amont dans la chaîne technologique, alors que la demande en solutions d’ingénierie assistée par IA connaît une forte croissance dans de nombreux secteurs industriels.