La publication de Nvidia n'a pas suffi à rassurer les marchés, qui doutent à nouveau du potentiel de l'intelligence artificielle. Son PDG, Jensen Huang, tente désormais de réaffirmer sa vision résolument optimiste du secteur.

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, a balayé mercredi les craintes d’un essoufflement des dépenses en puces d’intelligence artificielle, affirmant que le marché allait encore s’élargir pour atteindre entre 3.000 et 4.000 milliards de dollars d’investissements d’ici la fin de la décennie.

Malgré cet optimisme, le titre du concepteur de semi-conducteurs reculait jeudi de près de 2%, la faute à des prévisions de chiffre d’affaires jugées décevantes pour le troisième trimestre. Ces projections excluent toute contribution potentielle de la Chine, sur fond de tensions commerciales persistantes.

Nvidia a en effet signé un accord avec l’administration Trump pour obtenir des licences d’exportation de ses puces H20 vers Pékin, en échange de 15% des revenus réalisés en Chine. Huang a indiqué jeudi que le groupe était prêt à appliquer le même mécanisme aux nouvelles puces Blackwell, si Washington autorisait leur vente sur le marché chinois.

Souhaitant rassurer les investisseurs ébranlés par des signes de ralentissement, le fondateur et directeur général a martelé que "la révolution industrielle de l’IA" ne faisait que commencer. "La course est lancée. Tout est vendu", a-t-il insisté, soulignant qu’un client hors de Chine avait récemment acheté pour 650 millions de dollars de puces H20, pourtant conçues avec des capacités réduites pour contourner les restrictions américaines.

Si certains observateurs, à l’image du patron d’OpenAI Sam Altman, ont jugé l’engouement pour l’IA exagéré, Huang se dit confiant : "Plus vous achetez, plus vous croissez." Il a estimé que les avancées technologiques de Nvidia permettent de traiter davantage de données en consommant moins d’énergie.

Aux États-Unis, la demande des géants du numérique et des opérateurs de data centers continue de tirer la croissance. Huang anticipe quelque 600 milliards de dollars de dépenses d’investissement cette année dans les centres de données, dont Nvidia capterait environ 35 milliards pour un site pouvant coûter jusqu’à 60 milliards.

La solidité de cette dynamique se reflète déjà dans les résultats : au deuxième trimestre, le bénéfice net de Nvidia a dépassé celui qu’Apple avait généré lors de son troisième trimestre fiscal. Les puces Blackwell haut de gamme sont déjà quasiment toutes réservées jusqu’en 2026, tandis que les processeurs Hopper de génération précédente continuent de trouver preneur.

"Les annonces massives de dépenses des hyperscalers prouvent que nous ne sommes qu’aux prémices du cycle", souligne Thomas Martin, gérant chez Globalt Investments.