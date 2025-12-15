Nvidia a dévoilé lundi une nouvelle génération de modèles d’intelligence artificielle open source, marquant une offensive stratégique face à la montée en puissance des modèles développés par des laboratoires chinois comme DeepSeek, Alibaba ou Moonshot AI. Le groupe américain, connu pour ses puces essentielles à l’entraînement de modèles propriétaires tels que ceux d’OpenAI, renforce ainsi son positionnement sur le marché des modèles ouverts, dans un contexte de rivalité technologique croissante.

Baptisée Nemotron 3, cette nouvelle série comprend des modèles destinés à des tâches complexes comme la rédaction et la programmation. Le premier modèle, Nemotron 3 Nano, est déjà disponible et se distingue par une meilleure efficacité énergétique et de meilleures performances sur les tâches à étapes multiples. Deux versions plus puissantes sont attendues au premier semestre 2026. Nvidia prévoit également de publier les données d’entraînement et les outils d’évaluation, permettant aux entreprises et institutions d’auditer ou d’adapter les modèles à leurs besoins.

Alors que certaines entreprises occidentales adoptent désormais des modèles chinois, comme Airbnb avec Qwen d’Alibaba, Nvidia entend proposer une alternative crédible et maîtrisée, dans un climat où les questions de souveraineté technologique et de sécurité des données prennent de l’ampleur. Contrairement à Meta, qui envisagerait de revenir à des modèles fermés, Nvidia affirme son engagement envers l’open source et se positionne comme un fournisseur américain fiable pour les entreprises et les gouvernements.