Nvidia a dévoilé lundi une nouvelle génération de modèles d’intelligence artificielle open source, marquant une offensive stratégique face à la montée en puissance des modèles développés par des laboratoires chinois comme DeepSeek, Alibaba ou Moonshot AI. Le groupe américain, connu pour ses puces essentielles à l’entraînement de modèles propriétaires tels que ceux d’OpenAI, renforce ainsi son positionnement sur le marché des modèles ouverts, dans un contexte de rivalité technologique croissante.
Baptisée Nemotron 3, cette nouvelle série comprend des modèles destinés à des tâches complexes comme la rédaction et la programmation. Le premier modèle, Nemotron 3 Nano, est déjà disponible et se distingue par une meilleure efficacité énergétique et de meilleures performances sur les tâches à étapes multiples. Deux versions plus puissantes sont attendues au premier semestre 2026. Nvidia prévoit également de publier les données d’entraînement et les outils d’évaluation, permettant aux entreprises et institutions d’auditer ou d’adapter les modèles à leurs besoins.
Alors que certaines entreprises occidentales adoptent désormais des modèles chinois, comme Airbnb avec Qwen d’Alibaba, Nvidia entend proposer une alternative crédible et maîtrisée, dans un climat où les questions de souveraineté technologique et de sécurité des données prennent de l’ampleur. Contrairement à Meta, qui envisagerait de revenir à des modèles fermés, Nvidia affirme son engagement envers l’open source et se positionne comme un fournisseur américain fiable pour les entreprises et les gouvernements.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
