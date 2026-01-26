Nvidia a dévoilé lundi trois modèles d'intelligence artificielle open source destinés à améliorer les prévisions météorologiques en les rendant plus rapides, précises et économiques. Présentés lors de la réunion annuelle de l'American Meteorological Society à Houston, ces modèles visent à remplacer les méthodes de simulation traditionnelles, longues et coûteuses, par des systèmes pilotés par IA. Une fois entraînés, ces modèles permettent d'effectuer des calculs 1 000 fois plus rapidement que les approches classiques, selon Nvidia, sans compromettre la précision.
Baptisée "Earth-2", la suite comprend un modèle de prévision à 15 jours, un modèle centré sur les orages violents aux États-Unis avec un horizon de six heures, et un outil capable d'intégrer des données provenant de multiples capteurs. Ces innovations intéressent particulièrement le secteur de l'assurance, qui dépend de simulations complexes pour évaluer les risques liés aux événements extrêmes. Mike Pritchard, directeur de la recherche en simulation climatique chez Nvidia, souligne que ces outils permettent désormais aux assureurs d'exécuter des ensembles de données massifs, jusqu'à 10 000 simulations, auparavant impossibles à traiter à grande échelle.
Avec cette initiative, Nvidia poursuit son positionnement stratégique dans les applications industrielles et scientifiques de l'IA. Au-delà de son rôle dominant sur le marché des GPU, l'entreprise cherche à démontrer la portée transversale de ses technologies, capables d'accélérer des domaines tels que les prévisions climatiques, les véhicules autonomes ou encore la recherche médicale. En ouvrant l'accès à ces modèles, Nvidia entend également favoriser l'adoption de ses outils IA dans un large éventail de secteurs critiques.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
