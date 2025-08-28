Nvidia : les avis des analystes après les trimestriels

HSBC confirme son conseil sur le titre Nvidia, avec une recommandation 'Conserver' inchangée et un objectif de cours maintenu à 200 USD.



Selon HSBC, les ventes du 2e trimestre 2026 à 46,7 milliards de dollars, sont ressorties conformes aux attentes du consensus et supérieures aux prévisions de la direction. Le broker ajoute que les perspectives pour le 3e trimestre, à 54 milliards de dollars, sont également en ligne avec les estimations.



Le bureau d'analyses souligne toutefois que l'absence de revenus liés aux exportations de puces H2O vers la Chine, en raison de l'incertitude géopolitique, limite la visibilité sur un éventuel catalyseur à court terme pour le titre.



'Nous voyons peu de marge de manoeuvre pour une nouvelle révision à la hausse des bénéfices ou un catalyseur du cours de l'action à court terme, à moins que nous n'ayons une visibilité accrue sur la hausse des prévisions de dépenses d'investissement CSP en 2026' indique le bureau d'analyse dans son étude du jour.



'Nous relevons de 3 % notre estimation du BPA pour l'exercice 2026 afin de refléter une légère amélioration des marges attendues, mais maintenons nos estimations pour l'exercice 2027 globalement inchangées' rajoute HSBC.



La note indique enfin que le maintien de l'objectif repose sur un PER de 31x pour l'exercice 2027, avec une anticipation d'environ 10% de potentiel de hausse.



L'analyste maintient sa notation ' Conserver ', car il estime que l'instabilité de l'offre à court terme et l'incertitude liée à la Chine resteront préoccupantes.



Wedbush confirme pour sa part son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 210 dollars sur Nvidia, après la publication par le spécialiste des puces pour l'IA de ses résultats de deuxième trimestre comptable.





'Bien que l'action ait légèrement baissé après la clôture, nos points à retenir de cette publication étaient presque toujours positifs', indique le broker.



S'il souligne l'incapacité de Nvidia à expédier en Chine comme étant 'peut-être la seule exception' à ce tableau positif, Wedbush indique que ceci rend, à l'inverse, les objectifs du groupe 'encore plus impressionnants'.



'Nous pensons probable que Nvidia navigue dans la situation géopolitique délicate actuelle pour exploiter à nouveau le marché chinois (probablement avec des produits basés sur Blackwell), créant ainsi du potentiel de hausse de nos estimations', poursuit-il.



Bank of America confirme également sa recommandation 'achat' sur Nvidia avec un objectif de cours relevé à 235 dollars, après la publication par le spécialiste des puces pour l'IA.

