La Banque nationale suisse (BNS) s'impose, sans en faire étalage, comme l'un des plus grands investisseurs mondiaux dans les valeurs technologiques. Selon les données de la SEC datant de juin, elle détient pour 167 milliards de dollars d'actions américaines, réparties sur plus de 2300 positions, indique le Financial Times.

La BNS concentre pas moins de 42 milliards de dollars sur cinq géants de la tech (Amazon, Apple, Meta, Microsoft et Nvidia), ce qui fait d’elle un acteur majeur de la Silicon Valley. Sa seule participation dans Apple dépasse les 10 milliards de dollars, et celle dans Nvidia atteint plus de 11 milliards.

Cette stratégie découle d’un positionnement monétaire original. Pour affaiblir le franc, qui ne cesse de s’apprécier, la BNS vend régulièrement la devise helvétique et achète des devises étrangères, principalement des dollars et des euros. Ces montants sont ensuite investis en obligations et en actions à l’étranger, dans une forme singulière de quantitative easing étranger. Selon le Financial Times (FT), environ 87% de son bilan — soit 855 milliards de dollars — est composé d’actifs libellés en devises étrangères, dont 25% en actions.

Contrairement à d’autres banques centrales, la BNS agit sans objectif de rendement. "La Suisse n’a pas besoin d’un fonds souverain, nous avons la BNS", résume Arturo Bris, professeur à l’IMD, cité par le FT. Pourtant, certains experts appellent à une gestion plus active de ce portefeuille colossal, afin d’optimiser sa performance. D’autant que ces dernières années, la banque a renforcé sa position sur Nvidia, tout en réduisant ses parts dans Meta, Netflix ou Palantir. Sans pour autant freiner la valorisation globale de ses actifs, dopée par la flambée des cours.

La transparence US facilite le job

La base de données EDGAR de la SEC recense les positions des actionnaires, comme ici concernant la BNS à l'issue du second trimestre 2025, mais uniquement sur les valeurs américaines. En revanche, il est beaucoup plus difficile de déterminer les positions de la banque centrale dans d'autres pays, hors Royaume-Uni où les détentions sont aussi rendues publiques. Pour les autres entreprises, il faut jongler avec les rapports annuels, les déclarations de franchissement de seuil et quelques bases de données tierces. Zonebourse en avait fait l'expérience lors d'une recherche réalisée pour la RTS l'année dernière. Par contraste, certains fonds souverains sont extrêmement transparents sur leurs positions.

Malgré cette exposition massive, la BNS reste sélective. Elle évite les banques systémiques et certains secteurs sensibles, comme l’armement interdit par le droit international. Et elle n’exerce aucun droit de vote sur ses actions. Sa gouvernance atypique, puisqu'elle est cotée en Bourse et partiellement détenue par des cantons, des banques cantonales et des actionnaires privés, nourrit la comparaison avec un fonds souverain, sans en partager les objectifs ni la structure.

Des pertes de change pour contrôler le franc

Mais cette approche n’est pas sans risques. En 2022 et 2023, la BNS a subi de lourdes pertes liées à la volatilité des marchés. Elle a encore enregistré une perte de 15,3 milliards de francs suisses au premier semestre 2025, en grande partie à cause de la faiblesse du dollar. Des voix s’élèvent régulièrement pour réclamer une réforme, voire un recours à des gestionnaires externes. Pour l’heure, aucune évolution n’est prévue. Et les économistes rappellent que toute externalisation pourrait réduire la réactivité de la banque en matière de politique monétaire.