Un consortium composé de Nvidia, Microsoft, BlackRock et xAI, la société d’intelligence artificielle fondée par Elon Musk, a annoncé l’acquisition d’Aligned Data Centers pour 40 milliards de dollars, marquant la plus importante transaction jamais réalisée dans le secteur mondial des centres de données. Aligned, jusqu’ici détenue par Macquarie Asset Management, exploite 50 campus à travers les Amériques, avec une capacité dépassant les 5 gigawatts. L’opération, attendue pour fin 2026, reste soumise aux approbations réglementaires.

Le consortium regroupe également MGX, le fonds souverain d’Abu Dhabi, Global Infrastructure Partners (filiale de BlackRock), ainsi que plusieurs membres de l’Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP), une alliance créée en 2024 par BlackRock, MGX, Microsoft et Nvidia pour financer des infrastructures destinées à l’IA. Cette acquisition constitue la première opération majeure d’AIP, qui prévoit de déployer jusqu’à 30 milliards de dollars de capitaux propres dans ce domaine.

Selon Larry Fink, PDG de BlackRock, cet investissement représente un "pas décisif" vers la création des infrastructures nécessaires à l’essor de l’intelligence artificielle. Alors que la demande en puissance de calcul atteint des niveaux inédits, des acteurs tels qu’OpenAI, Nvidia et Oracle multiplient les projets de centres de données à grande échelle. Cette consolidation illustre la volonté des géants technologiques et financiers d’assurer leur contrôle sur les ressources critiques de la future économie de l’IA.