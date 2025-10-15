Un consortium composé de Nvidia, Microsoft, BlackRock et xAI, la société d’intelligence artificielle fondée par Elon Musk, a annoncé l’acquisition d’Aligned Data Centers pour 40 milliards de dollars, marquant la plus importante transaction jamais réalisée dans le secteur mondial des centres de données. Aligned, jusqu’ici détenue par Macquarie Asset Management, exploite 50 campus à travers les Amériques, avec une capacité dépassant les 5 gigawatts. L’opération, attendue pour fin 2026, reste soumise aux approbations réglementaires.
Le consortium regroupe également MGX, le fonds souverain d’Abu Dhabi, Global Infrastructure Partners (filiale de BlackRock), ainsi que plusieurs membres de l’Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP), une alliance créée en 2024 par BlackRock, MGX, Microsoft et Nvidia pour financer des infrastructures destinées à l’IA. Cette acquisition constitue la première opération majeure d’AIP, qui prévoit de déployer jusqu’à 30 milliards de dollars de capitaux propres dans ce domaine.
Selon Larry Fink, PDG de BlackRock, cet investissement représente un "pas décisif" vers la création des infrastructures nécessaires à l’essor de l’intelligence artificielle. Alors que la demande en puissance de calcul atteint des niveaux inédits, des acteurs tels qu’OpenAI, Nvidia et Oracle multiplient les projets de centres de données à grande échelle. Cette consolidation illustre la volonté des géants technologiques et financiers d’assurer leur contrôle sur les ressources critiques de la future économie de l’IA.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
