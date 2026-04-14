Ces modèles ciblent en priorité deux défis majeurs de l'informatique quantique, à savoir la correction des erreurs et la calibration des systèmes. En améliorant ces processus critiques, Nvidia entend permettre aux chercheurs de traiter des problématiques plus vastes et plus sophistiquées.

Selon l'entreprise, les performances pourraient être jusqu'à 2,5 fois plus rapides, avec une précision multipliée par trois pour certaines tâches de décodage liées à la correction des erreurs quantiques.