Nvidia mise sur l'IA pour accélérer l'essor de l'informatique quantique

Nvidia a dévoilé une nouvelle gamme de modèles d'intelligence artificielle, baptisée Ising, afin de soutenir le développement de l'informatique quantique. Proposés en open source, ces outils sont conçus pour aider les entreprises et les chercheurs à concevoir des processeurs quantiques capables de répondre à des usages concrets. L'objectif est d'apporter des solutions évolutives à un secteur encore en phase de maturation, en facilitant la résolution de problèmes techniques complexes.

Ces modèles ciblent en priorité deux défis majeurs de l'informatique quantique, à savoir la correction des erreurs et la calibration des systèmes. En améliorant ces processus critiques, Nvidia entend permettre aux chercheurs de traiter des problématiques plus vastes et plus sophistiquées.



Selon l'entreprise, les performances pourraient être jusqu'à 2,5 fois plus rapides, avec une précision multipliée par trois pour certaines tâches de décodage liées à la correction des erreurs quantiques.