Nvidia développe une nouvelle puce spécifiquement destinée au marché chinois, qui serait baptisée provisoirement B30A, et basée sur son architecture de dernière génération Blackwell. Plus performante que le modèle H20 autorisé à la vente en Chine, elle marquerait une nouvelle étape dans la stratégie du groupe pour rester présent sur un marché clé, malgré les restrictions américaines.

Selon les sources de Reuters, le GPU B30A adopterait un design monopuces délivrant environ la moitié de la puissance brute du B300, tout en intégrant de la mémoire à haut débit et la technologie NVLink. Nvidia espère proposer des échantillons dès le mois prochain. Une autre puce, l’RTX6000D, moins puissante et conçue pour l’inférence, devrait aussi être lancée en petites quantités dès septembre.

Cette initiative intervient alors que Washington maintient un contrôle strict sur les exportations de puces avancées, tout en envisageant de permettre des ventes limitées avec une puissance réduite. Nvidia plaide activement pour obtenir le feu vert, alors que Pékin encourage l’usage de solutions locales comme celles de Huawei. La Chine représente 13% des revenus du groupe, et Nvidia redoute une perte d’influence durable si ses clients basculent vers des alternatives nationales.