L’action Nvidia gagne près de 2% lundi avant l’ouverture de Wall Street, soutenue par l’annonce de Microsoft concernant l’obtention d’une licence d’exportation pour livrer des puces Nvidia aux Émirats arabes unis. Cette autorisation, accordée par le département du Commerce américain en septembre, couvre notamment des puces A100 et les nouveaux GPU GB300, destinés à des applications d’intelligence artificielle de pointe. Microsoft est la première entreprise à obtenir un tel feu vert sous l’administration Trump, dans un cadre de garanties technologiques renforcées.
Ces GPU seront utilisés pour alimenter des modèles d’IA développés par OpenAI, Anthropic, des projets open source ainsi que Microsoft lui-même, selon un billet de blog de la société. Cette décision marque une étape clé pour les Émirats, qui cherchent à renforcer leur capacité de calcul et leur souveraineté numérique dans le domaine de l’IA. Elle illustre également la position stratégique de Washington, qui encadre les transferts technologiques tout en soutenant des partenaires jugés fiables.
Ce signal positif pour Nvidia intervient dans un contexte de restrictions accrues sur les exportations de semi-conducteurs vers plusieurs pays, notamment en Asie. L’accord avec les Émirats représente une avancée commerciale importante, à un moment où les marchés sont attentifs à la géopolitique des technologies sensibles.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
