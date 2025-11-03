L’action Nvidia gagne près de 2% lundi avant l’ouverture de Wall Street, soutenue par l’annonce de Microsoft concernant l’obtention d’une licence d’exportation pour livrer des puces Nvidia aux Émirats arabes unis. Cette autorisation, accordée par le département du Commerce américain en septembre, couvre notamment des puces A100 et les nouveaux GPU GB300, destinés à des applications d’intelligence artificielle de pointe. Microsoft est la première entreprise à obtenir un tel feu vert sous l’administration Trump, dans un cadre de garanties technologiques renforcées.

Ces GPU seront utilisés pour alimenter des modèles d’IA développés par OpenAI, Anthropic, des projets open source ainsi que Microsoft lui-même, selon un billet de blog de la société. Cette décision marque une étape clé pour les Émirats, qui cherchent à renforcer leur capacité de calcul et leur souveraineté numérique dans le domaine de l’IA. Elle illustre également la position stratégique de Washington, qui encadre les transferts technologiques tout en soutenant des partenaires jugés fiables.

Ce signal positif pour Nvidia intervient dans un contexte de restrictions accrues sur les exportations de semi-conducteurs vers plusieurs pays, notamment en Asie. L’accord avec les Émirats représente une avancée commerciale importante, à un moment où les marchés sont attentifs à la géopolitique des technologies sensibles.