Attendu au tournant, Nvidia a dévoilé une publication rassurante mercredi soir, battant les attentes sur le trimestre écoulé grâce au succès de son Blackwell, et affichant des perspectives enthousiasmantes pour le trimestre en cours.
Le géant des puces pour l'intelligence artificielle (IA) a publié un BPA ajusté (non GAAP) de 1,30 dollar au titre de son 3e trimestre 2025-26, en augmentation de 60% par rapport à la même période en 2024 et dépassant ainsi le consensus.
Toujours en comparaison annuelle, sa marge brute non GAAP s'est tassée de 1,4 point à 73,6%, mais pour des revenus en croissance de 62% à un record de 57 milliards de dollars, dont 51,2 MdsUSD pour l'activité centres de données.
'Les ventes de Blackwell sont hors normes, et les GPU cloud sont en rupture de stock', salue son CEO Jensen Huang, soulignant que 'la demande de calcul continue d'accélérer' et jugeant qu'on est 'entré dans le cercle vertueux de l'IA'.
'L'écosystème de l'IA se développe rapidement - avec de nouveaux modélistes fondateurs, plus de startups d'IA, dans de plus en plus de secteurs et dans de nouveaux pays. L'IA va partout, fait tout, tout en même temps', poursuit le dirigeant.
Aussi, Nvidia affiche des perspectives enthousiasmantes : pour les trois derniers mois de son exercice, il table sur une marge brute non GAAP de 75%, à plus ou moins 50 points de base, et sur des revenus de 65 MdsUSD, à plus ou moins 2%.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.