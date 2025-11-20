Nvidia rassure avec sa publication trimestrielle

Attendu au tournant, Nvidia a dévoilé une publication rassurante mercredi soir, battant les attentes sur le trimestre écoulé grâce au succès de son Blackwell, et affichant des perspectives enthousiasmantes pour le trimestre en cours.



Le géant des puces pour l'intelligence artificielle (IA) a publié un BPA ajusté (non GAAP) de 1,30 dollar au titre de son 3e trimestre 2025-26, en augmentation de 60% par rapport à la même période en 2024 et dépassant ainsi le consensus.



Toujours en comparaison annuelle, sa marge brute non GAAP s'est tassée de 1,4 point à 73,6%, mais pour des revenus en croissance de 62% à un record de 57 milliards de dollars, dont 51,2 MdsUSD pour l'activité centres de données.



'Les ventes de Blackwell sont hors normes, et les GPU cloud sont en rupture de stock', salue son CEO Jensen Huang, soulignant que 'la demande de calcul continue d'accélérer' et jugeant qu'on est 'entré dans le cercle vertueux de l'IA'.



'L'écosystème de l'IA se développe rapidement - avec de nouveaux modélistes fondateurs, plus de startups d'IA, dans de plus en plus de secteurs et dans de nouveaux pays. L'IA va partout, fait tout, tout en même temps', poursuit le dirigeant.



Aussi, Nvidia affiche des perspectives enthousiasmantes : pour les trois derniers mois de son exercice, il table sur une marge brute non GAAP de 75%, à plus ou moins 50 points de base, et sur des revenus de 65 MdsUSD, à plus ou moins 2%.