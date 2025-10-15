Nvidia profite ce mercredi en Bourse de New York d'une note favorable de HBSC, qui est passé à l'achat sur le titre en estimant que le fabricant de puces disposait encore d'un potentiel non identifié dans l'IA.
Selon le broker, le marché des processeurs graphiques (GPU) pourrait dépasser les attentes, ce qui le conduit à revoir à la hausse sa prévision sur les revenus que le groupe tirera des centres de données en 2027, désormais estimés à 351 milliards de dollars, un chiffre 36% au-dessus de la moyenne des prévisions du marché.
HSBC souligne toutefois que les récentes commandes passées par Stargate et OpenAI pourraient générer entre 251 et 400 milliards de dollars de revenus supplémentaires uniquement pour les GPU dédiés à l'IA, ce qui signifie que sa prévision pourrait être appelée à doubler à cet horizon.
Autre facteur positif, de son point de vue, un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine pourrait finir par se matérialiser et permettre à l'entreprise de profiter de la reprise de la demande qui se dessine sur le marché chinois.
Le broker relève ainsi son objectif de cours de 200 à 320 dollars, ce qui fait apparaître un potentiel de hausse de plus de 76%.
Un peu plus d'une heure après l'ouverture, Nvidia s'octroyait une progression de l'ordre de 1%, une performance globalement en ligne avec celle de l'indice S&P 500.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
