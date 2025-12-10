Nvidia a démenti mercredi les allégations selon lesquelles la start-up chinoise DeepSeek aurait utilisé clandestinement ses puces Blackwell, interdites d’exportation vers la Chine, pour entraîner un nouveau modèle d’intelligence artificielle. La société américaine affirme n’avoir reçu aucun signalement ni preuve d’un tel contournement. Elle juge le scénario évoqué "hautement improbable", tout en précisant qu’elle enquête systématiquement sur tout signalement potentiel de fraude ou de contrebande.

Cette réaction fait suite à une enquête du média The Information, qui évoquait un acheminement détourné des puces via des pays tiers, en contournant les restrictions imposées par Washington. Ces composants, parmi les plus puissants de Nvidia, sont ciblés par des mesures américaines visant à limiter l’accès de la Chine aux technologies stratégiques de pointe. Le sujet s’inscrit dans un climat de tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine sur la question de la suprématie dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Nvidia se trouve régulièrement au cœur de ces enjeux géopolitiques, du fait de son rôle central dans la fourniture de GPU pour les modèles d’IA. Lundi, le président Donald Trump a autorisé l’exportation de puces H200 vers la Chine, sous conditions strictes, suscitant des critiques dans les rangs républicains. De son côté, DeepSeek n’a pas réagi aux accusations, mais avait déjà affirmé en août que la Chine développerait bientôt ses propres puces de nouvelle génération. Son modèle R1, lancé en janvier, avait attiré l’attention par ses performances et son faible coût de développement.